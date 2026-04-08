Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζαχάροβα στις χώρες της Βαλτικής: «Κινδυνεύετε αν επιτρέψετε ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο σας»

Προειδοποίησε τα τρία κράτη ότι θα πρέπει να κατανοήσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν, αν βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο το Κίεβο να επιτεθεί στη Ρωσία 

Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε την Τετάρτη, 8 Απριλίου, τα κράτη της Βαλτικής, ότι θα πρέπει να κατανοήσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν, αν επιτρέψουν σε ουκρανικά drones να διασχίσουν τον εναέριο χώρο τους, με απότερο σκοπό να επιτεθούν στη Ρωσία.

Η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, στην πραγματικότητα εξήγησε στην Λετονία, την Εσθονία και την Λιθουανία, πως αν ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, θα κριθούν ως σύμμαχοι του Κιέβου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βαλτική Ουκρανία Ρωσία
7 0 Bookmark