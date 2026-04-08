Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε την Τετάρτη, 8 Απριλίου, τα κράτη της Βαλτικής, ότι θα πρέπει να κατανοήσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν, αν επιτρέψουν σε ουκρανικά drones να διασχίσουν τον εναέριο χώρο τους, με απότερο σκοπό να επιτεθούν στη Ρωσία.
Η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, στην πραγματικότητα εξήγησε στην Λετονία, την Εσθονία και την Λιθουανία, πως αν ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, θα κριθούν ως σύμμαχοι του Κιέβου.
