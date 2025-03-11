Λογαριασμός
Μεξικό: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 11 νεκροί (Φωτογραφίες)

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από τον δρόμο κοντά στην κοινότητα Σάντο Ντομίνγκο Νάρο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από τη μεξικανική πρωτεύουσα με προορισμό την πόλη Τεχουαντεπέκ. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από τον δρόμο και να πέσει σε γκρεμό, κοντά στην κοινότητα Σάντο Ντομίνγκο Νάρο.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις μεξικανικές αρχές.

Συνολικά, σε δυο τροχαία στα οποία ενεπλάκησαν λεωφορεία χθες, έχασαν τη ζωή τους 25 άνθρωποι.

(Με πληροφορίες από Milenio)

Πηγή: skai.gr

