Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρότι παραμένει σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου, ανέφεραν χθες Δευτέρα παλαιστινιακές πηγές.

Το προσωπικό νοσοκομείου κοντά στο σημείο όπου έγινε η επιδρομή, βόρεια του καταυλισμού προσφύγων αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), έκανε λόγο για έναν νεκρό· το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέβασε τον απολογισμό των θυμάτων σε τουλάχιστον δυο νεκρούς και τραυματίες, επικαλούμενο κατοίκους.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποιήθηκαν Παλαιστίνιοι που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο haaretz.com, ο νέος αρχηγός του επιτελείου του IDF, Eyal Zamir , μιλώντας σε φόρουμ διοικητών του στρατού, είπε: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το 2025 να είναι έτος πολέμου».

Πηγή: skai.gr

