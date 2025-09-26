Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εκτιμά ότι η μαζική αποχώρηση αντιπροσωπειών πολλών χωρών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί ένδειξη απομόνωσης για το Ισραήλ, με αφορμή φυσικά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της Χαμάς, Τάχερ αλ Νούνου, «το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου δείχνει την απομόνωση του Ισραήλ και τις συνέπειες του πολέμου ολοκληρωτικής καταστροφής» που διεξάγει στο παλαιστινιακό έδαφος της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.