Τουρκία: Δεν κατάφερε να επιβάλλει τους κανόνες της για το ντονέρ κεμπάπ στην Ευρώπη

Δεν έγινε δεκτή η τουρκική προσπάθεια να υποχρεωθούν τα καταστήματα που πουλάνε ντονέρ κεμπάπ στην ΕΕ να τηρούν αυστηρούς κανόνες για την παρασκευή του. Αν η αίτηση για την ετικέτα «Εγγυημένη Παραδοσιακή Ιδιαιτερότητα» είχε περάσει, θα είχαν επιβληθεί περιορισμοί στους τύπους συστατικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται.

Η γερμανική βιομηχανία κεμπάπ θα είχε βρεθεί ιδιαίτερα στο στόχαστρο, καθώς το χαρακτηριστικό ντονέρ του δρόμου έχει εξελιχθεί με τις δεκαετίες ώστε να διαφέρει αρκετά από το αρχικό τουρκικό.

Οι τουρκικές αρχές υποστήριξαν ότι το ντονέρ πρέπει να θεωρείται εθνικό πιάτο που διαδόθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης των Τούρκων. Ωστόσο, Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δική τους εκδοχή του κεμπάπ έχει γίνει κομμάτι της εθνικής τους κουζίνας.

Η παραδοσιακή μέθοδος ψησίματος του κρέατος σε κάθετη σούβλα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με την Τουρκική Διεθνή Ομοσπονδία Ντονέρ (Udofed), και το όνομα «ντονέρ» σχετίζεται με αυτή την τεχνική. Η Udofed ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει ενιαίους κανόνες σε όλη την Ένωση, που θα προέβλεπαν ότι:

το κρέας θα προέρχεται από αγελάδα άνω των 16 μηνών, αρνί άνω των έξι μηνών ή από μπούτια και στήθη κοτόπουλου

το μοσχαρίσιο γάλακτος (veal) και η γαλοπούλα θα απαγορεύονταν

το κρέας θα κόβεται σε φέτες πάχους 3-5 χιλιοστών

ο τύπος του μαχαιριού θα ρυθμιζόταν και οι μαρινάδες θα υπόκειντο επίσης σε κανόνες

Η γερμανική εκδοχή του κεμπάπ χρησιμοποιεί συχνά μοσχάρι γάλακτος, σε πίτα γεμάτη με λαχανικά όπως κόκκινο λάχανο, τουρσιά, κόκκινα κρεμμύδια και διάφορες σάλτσες – και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως μια ευρωπαϊκή εκδοχή του τουρκικού κλασικού.

Η τουρκική ομοσπονδία δεν συμβουλεύτηκε τη γερμανική βιομηχανία κεμπάπ, η οποία αντέδρασε με τη στήριξη της κυβέρνησης στο Βερολίνο. Το γερμανικό υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας είχε δηλώσει πέρυσι στο BBC ότι σημείωσε «με κάποια απορία» την τουρκική προσπάθεια.

Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τσεμ Όζντεμιρ, έμπειρος πολιτικός τουρκικής καταγωγής, είπε ότι στη Γερμανία ο καθένας μπορεί να αποφασίσει πώς θέλει να τρώει το ντονέρ του και ότι δεν χρειάζονται οδηγίες από την Άγκυρα. «Το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία», τόνισε.

Γιατί το κεμπάπ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαμάχης με κρέας

Αν η Udofed είχε προχωρήσει με την αίτησή της, τότε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που κυριαρχείται από την τουρκική διασπορά θα είχε επηρεαστεί. Μόνο στη Γερμανία ζουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι πολίτες και σχεδόν άλλοι τόσοι τουρκικής καταγωγής. Περίπου 60.000 άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο, παράγοντας περίπου 400 τόνους κεμπάπ την ημέρα, σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Παραγωγών Ντονέρ στην Ευρώπη (ATDID).

Οι ετήσιες πωλήσεις κεμπάπ αποφέρουν περί τα €3,5 δισ. σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων €2,4 δισ. μόνο στη Γερμανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η τουρκική ομοσπονδία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απέσυρε την αίτησή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση είχε προσελκύσει μεγάλο αριθμό ενστάσεων.

Η προσπάθεια συμβιβασμού, ωστόσο, απέτυχε. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στη BBC Turkish ότι η αίτηση ούτως ή άλλως οδηγούνταν προς απόρριψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.