Η Σιγκαπούρη διατηρεί την πρωτιά στην παγκόσμια κατάταξη των πιο ισχυρών διαβατηρίων για το 2025, σύμφωνα με τον Henley Passport Index, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν για πρώτη φορά εκτός της πρώτης δεκάδας, καθώς μοιράζονται τη 12η θέση με τη Μαλαισία.
Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη, η Σιγκαπούρη κατέχει την πρώτη θέση, προσφέροντας στους πολίτες της ελεύθερη πρόσβαση σε 193 προορισμούς παγκοσμίως. Ακολουθεί η Νότια Κορέα με 190 χώρες, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με 189.
Η ετήσια λίστα της εταιρείας Henley & Partners, που αξιολογεί την «ισχύ» των διαβατηρίων βάσει του αριθμού χωρών όπου οι κάτοχοί τους μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της Ασίας και την υποχώρηση των ΗΠΑ στην παγκόσμια κινητικότητα.
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2025 (Henley Passport Index)
- Σιγκαπούρη – 193 προορισμοί
- Νότια Κορέα – 190
- Ιαπωνία – 189
- Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία – 188
- Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία – 187
- Ελλάδα, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία – 186
- Αυστραλία, Τσεχία, Μάλτα, Πολωνία – 185
- Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο – 184
- Καναδάς – 183
- Λετονία, Λιχτενστάιν – 182
- Ισλανδία, Λιθουανία – 181
- Ηνωμένες Πολιτείες, Μαλαισία – 180
