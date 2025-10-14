Η Σιγκαπούρη διατηρεί την πρωτιά στην παγκόσμια κατάταξη των πιο ισχυρών διαβατηρίων για το 2025, σύμφωνα με τον Henley Passport Index, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν για πρώτη φορά εκτός της πρώτης δεκάδας, καθώς μοιράζονται τη 12η θέση με τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη, η Σιγκαπούρη κατέχει την πρώτη θέση, προσφέροντας στους πολίτες της ελεύθερη πρόσβαση σε 193 προορισμούς παγκοσμίως. Ακολουθεί η Νότια Κορέα με 190 χώρες, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με 189.

Η ετήσια λίστα της εταιρείας Henley & Partners, που αξιολογεί την «ισχύ» των διαβατηρίων βάσει του αριθμού χωρών όπου οι κάτοχοί τους μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της Ασίας και την υποχώρηση των ΗΠΑ στην παγκόσμια κινητικότητα.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2025 (Henley Passport Index)

Σιγκαπούρη – 193 προορισμοί Νότια Κορέα – 190 Ιαπωνία – 189 Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία – 188 Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία – 187 Ελλάδα, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία – 186 Αυστραλία, Τσεχία, Μάλτα, Πολωνία – 185 Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο – 184 Καναδάς – 183 Λετονία, Λιχτενστάιν – 182 Ισλανδία, Λιθουανία – 181 Ηνωμένες Πολιτείες, Μαλαισία – 180



Πηγή: skai.gr

