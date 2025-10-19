Η Χαμάς επέστρεψε ακόμη δύο σορούς ομήρων - Ταυτοποιήθηκε η μία

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες, Σάββατο, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δύο φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς, τα οποία παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και προέκυψε, όπως ανακοίνωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, ότι μία από τους δύο σορούς ανήκει στον Ρόνεν Ένγκελ.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο 54χρονος Ένγκελ, η σύζυγός του, Καρίνα, και οι κόρες τους Μίκα και Γιουβάλ απήχθησαν από το Κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου ζούσαν.

Τον επόμενο μήνα, η Καρίνα, η Μίκα και η Γιοβάλ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο IDF επιβεβαίωσε ότι ο Ρόνεν είχε σκοτωθεί Αργότερα διευκρινίστηκε ότι ο Ρόνεν είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ένγκελ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τελ Αβίβ, το 2010 μετακόμισε με την οικογένειά του στο Νιρ Οζ, σύμφωνα με το Φόρουν Οικογενειών.

Ήταν φωτογράφος, εθελοντής γιατρός στην υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom, μοτοσικλετιστής που του άρεσε να εξερευνά τη φύση του Ισραήλ και καλλιτέχνης που χρησιμοποιούσε πεταμένα παλιοσίδερα ως πρώτη ύλη.

Πηγή: skai.gr

