Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones για να επιτεθεί στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από τα 140 drones, η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε τα 85, ενώ τα 52 δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Επίθεση με ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπως δήλωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τοπικοί αξιωματούχοι. Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης ένας άνθρωπος, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Facebook.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας με δύο drones να εκρήγνυνται στο έδαφός της.

«Drones τύπου Shahed παραβίασαν τον εναέριο χώρο, δύο εξερράγησαν στο έδαφός μας, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές Μολδαβών», ανέφερε η Σάντου σε ανάρτηση στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

