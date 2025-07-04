Η Χαμάς εξετάζει την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει διαβουλεύσεις με άλλα παλαιστινιακά κινήματα αναφορικά με την πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Πολιτική Προστασία ανέφερε 40 νέους θανάτους σήμερα από ισραηλινά πυρά και επιδρομές.

Η ανακοίνωση της Χαμάς έρχεται πριν από την επίσκεψη τη Δευτέρα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος έχει σχεδόν ισοπεδωθεί μετά από σχεδόν 21 μήνες πολέμου.

«Διεξάγουμε διαβουλεύσεις με επικεφαλής παλαιστινιακών παρατάξεων σχετικά με την πρόταση» που έστειλαν οι μεσολαβητές, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, του οποίου η άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, αυτή η πρόταση «περιλαμβάνει εκεχειρία 60 ημερών» κατά την οποία η Χαμάς θα απελευθερώσει τους μισούς από τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ζήτησε να της παρασχεθούν εγγυήσεις ότι η πρόταση αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να οριστικοποιήσει τους όρους της εκεχειρίας και κάλεσε τη Χαμάς να την αποδεχτεί, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι κοντά.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεσή του στον πολιορκημένο παλαιστινιακό παράκτιο θύλακα όπου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα, συμπεριλαμβανομένων πέντε από πυρά ενώ περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, οι άλλοι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε καταυλισμούς γεμάτους σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένους κοντά στο Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις λόγω έλλειψης ακριβών συντεταγμένων, αλλά πρόσθεσε ότι «διεξάγει επιχειρήσεις για τη διάλυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

Την Τετάρτη, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι θα εξοντώσει τη Χαμάς. «Δεν θα υπάρχει Χαμάς. Δεν θα υπάρξει Χαμαστάν. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σ’ αυτό. Τελείωσε», είπε ο Νετανιάχου μετά τη δήλωση Τραμπ για τη συμφωνία του Ισραήλ στην πρόταση εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

