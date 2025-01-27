Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στη Λευκορωσία

Κυρώσεις που στοχεύουν αξιωματούχους και αμυντικές εταιρείες της Λευκορωσίας ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα, λίγο μετά την κοινή καταδίκη από το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και τους συμμάχους τους των προεδρικών εκλογών στη χώρα, που ανέδειξαν τον Αλεξάντρ Λουκασένκο για 7η φορά στην προεδρία.

Η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί τους καταδίκασαν τη Δευτέρα τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία κάνοντας λόγο για «απάτη».

«Είμαστε ενωμένοι όσον αφορά την καταδίκη μας για την 'απάτη' των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία στις 26 Ιανουαρίου και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το καθεστώς της Λευκορωσίας», ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν Αυστραλία, Καναδάς, ΕΕ, Νέα Ζηλανδία και Βρετανία.

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης.

«Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα αντιπροσωπεύουν μια συντονισμένη, πολυμερή προσπάθεια να λογοδοτήσει το καθεστώς (Αλεξάντρ) Λουκασένκο», προσθέσει ο ιστότοπος της κυβέρνησης του Λονδίνου



Πηγή: skai.gr

