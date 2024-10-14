Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε ιρανικά άτομα και οργανώσεις μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι κυρώσεις στοχεύουν ανώτερα στελέχη του στρατού, της αεροπορίας και των οργανισμών του Ιράν που συνδέονται με την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ του Ιράν.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τον Abdolrahim Mousavi, διοικητή του ιρανικού στρατού και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, και τον Hamid Vahedi, διοικητή της ιρανικής αεροπορίας.

Τα άτομα που υφίστανται κυρώσεις θα υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ιρανική Διαστημική Υπηρεσία, η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες που έχουν εφαρμογές στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, θα υπόκειται επίσης σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε περιοριστικά μέτρα κατά επτά ατόμων και επτά οντοτήτων μετά τις μεταφορές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.