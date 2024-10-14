Οι αρχηγοί πληροφοριών της Γερμανίας εξέδωσαν αυστηρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη ρωσική κατασκοπεία και προετοιμασίες οι οποίες αφορούν στρατιωτική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ σε κοινοβουλευτική ακρόαση σήμερα, Δευτέρα.

Η προθυμία της Μόσχας να χρησιμοποιήσει υβριδικά και κρυφά μέτρα έχει φτάσει σε «επίπεδο που δεν έχει προηγούμενο», δήλωσε ο Bruno Kahl, επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας (BND), ενώ προειδοποίησε επίσης ότι «η άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ έχει γίνει επιλογή για τη Μόσχα».

Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι να διχάσει τη Δύση προκειμένου να εμποδίσει την ικανότητα της Ευρώπης να αμυνθεί ενισχύοντας παράλληλα τον ρωσικό στρατό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση, είπε ο Kahl στους βουλευτές, σύμφωνα με το Politico.

«Ο Πούτιν θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις κόκκινες γραμμές της Δύσης και να κλιμακώσει περαιτέρω την αντιπαράθεση», είπε. «Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πιθανότατα θα είναι σε θέση, από άποψη προσωπικού και υλικού, να εξαπολύσουν επίθεση κατά του ΝΑΤΟ το αργότερο μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας».

Ο Kahl υπογράμμισε ότι το Κρεμλίνο ξοδεύει πολύ περισσότερα για τον στρατό του από ό,τι οι ευρωπαϊκές χώρες και ενισχύει σημαντικά τις συμβατικές του δυνάμεις.

«Το επίκεντρο αυτής της συσσώρευσης είναι, φυσικά, στη στρατηγική κατεύθυνση δυτικά κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ», είπε ο Kahl.

Ο απώτερος στόχος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε, είναι να «διώξει τις ΗΠΑ έξω από την Ευρώπη» και να αποκαταστήσει τα σύνορα του ΝΑΤΟ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με τον Kahl, δημιουργώντας έτσι μια «ρωσική σφαίρα επιρροής» και εγκαθιδρύοντας μια «νέα παγκόσμια τάξη».

Ο Thomas Haldewang, ο επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος - της εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών της Γερμανίας - είπε ότι η υπηρεσία του παρατηρεί «επιθετική συμπεριφορά από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών» και ότι η κατασκοπεία και η δολιοφθορά από Ρώσους παράγοντες στη Γερμανία έχουν αυξηθεί «τόσο ποσοτικά και ποιοτικά» με τη Ρωσία ακόμη και πρόθυμη να «θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.