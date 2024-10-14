Πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο μεταφέρει στα δύο κλειστά ιταλικά κέντρα της βόρειας Αλβανίας αιτούντες άσυλο που διασώθηκαν, τις περασμένες ημέρες, στην κεντρική Μεσόγειο, σάλπαρε πριν από λίγο από τη Λαμπεντούζα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ρώμη.

Eccoli i campi di Gjadër e Shëngjin in #Albania dove oggi, per la prima volta, una nave della marina militare italiana deporterà i migranti soccorsi nel #mediterraneo. Le immagini sono tratte dal lavoro che con @place_marks ha curato per @altreconomia https://t.co/Dkx1HZFEbY pic.twitter.com/ssgKv1FR2e October 14, 2024

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε ότι πρόκειται για άνδρες οι οποίοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Οι επιβαίνοντες στο πλοίο Libra του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού θα μεταφερθούν πρώτα στο hotspot του Σεντζίν, κοντά στα σύνορα της Αλβανίας με το Μαυροβούνιο, για τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Στην συνέχεια θα οδηγηθούν στο Γκιαντέρ, σε πρώην βάση της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλβανίας, όπου οι ιταλικές αρχές έχουν δημιουργήσει τρεις νέες δομές. Στα πρώτα δυο κλειστά κέντρα, με περίπου χίλιες κλίνες, οι αιτούντες άσυλο θα περιμένουν την σχετική απάντηση από τις αρμόδιες αρχές. Το τρίτο είναι ένα σωφρονιστικό ίδρυμα χωρητικότητας είκοσι ανθρώπων.

Υπενθυμίζεται ότι πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην Ιταλία, έχουν υπογραμμίσει πως θεωρούν ότι η λίστα της Ιταλίας με τις «ασφαλείς χώρες» περιέχει και πολλά κράτη στα οποία δεν τηρούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

