Σάλπαρε το πρώτο πλοίο που μεταφέρει αιτούντες άσυλο στα 2 ιταλικά κέντρα της βόρειας Αλβανίας (Βίντεο)

Σάλπαρε από τη Λαμπεντούζα - Στα πρώτα 2 κλειστά κέντρα, με περίπου χίλιες κλίνες, οι αιτούντες άσυλο θα περιμένουν την σχετική απάντηση από τις αρμόδιες Αρχές

Πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο μεταφέρει στα δύο κλειστά ιταλικά κέντρα της βόρειας Αλβανίας αιτούντες άσυλο που διασώθηκαν, τις περασμένες ημέρες, στην κεντρική Μεσόγειο, σάλπαρε πριν από λίγο από τη Λαμπεντούζα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ρώμη.

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε ότι πρόκειται για άνδρες οι οποίοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Οι επιβαίνοντες στο πλοίο Libra του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού θα μεταφερθούν πρώτα στο hotspot του Σεντζίν, κοντά στα σύνορα της Αλβανίας με το Μαυροβούνιο, για τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Στην συνέχεια θα οδηγηθούν στο Γκιαντέρ, σε πρώην βάση της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλβανίας, όπου οι ιταλικές αρχές έχουν δημιουργήσει τρεις νέες δομές. Στα πρώτα δυο κλειστά κέντρα, με περίπου χίλιες κλίνες, οι αιτούντες άσυλο θα περιμένουν την σχετική απάντηση από τις αρμόδιες αρχές. Το τρίτο είναι ένα σωφρονιστικό ίδρυμα χωρητικότητας είκοσι ανθρώπων.

Υπενθυμίζεται ότι πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην Ιταλία, έχουν υπογραμμίσει πως θεωρούν ότι η λίστα της Ιταλίας με τις «ασφαλείς χώρες» περιέχει και πολλά κράτη στα οποία δεν τηρούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

