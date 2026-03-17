WSJ: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων και συμβουλές για τη χρήση drones

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ρωσία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν, παρέχοντας δορυφορικές πληροφορίες, τεχνολογία και συμβουλές για τη χρήση drones κατά αμερικανικών στόχων.

Η στήριξη αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της Μόσχας.

Παρά την άρνηση της Μόσχας, η συνεργασία φαίνεται να έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ιρανικών επιθέσεων, αν και παραμένει περιορισμένη λόγω ευρύτερων γεωπολιτικών πιέσεων.

Η Ρωσία έχει διευρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία της με το Ιράν, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και προηγμένη τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που έχουν γνώση του θέματος.

Η Ρωσία προσπαθεί να διατηρήσει τον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή στον αγώνα ενάντια στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ και να παρατείνει έναν πόλεμο που της αποφέρει στρατιωτικά και οικονομικά οφέλη.

Η τεχνολογία που παρέχεται περιλαμβάνει εξαρτήματα τροποποιημένων drones τύπου Shahed, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας, της πλοήγησης και της στόχευσης, ανέφεραν οι πηγές της WSJ. Η Ρωσία αξιοποιεί επίσης την εμπειρία της από τη χρήση των drones στην Ουκρανία, προσφέροντας συμβουλές σχετικά με τον αριθμό των drones που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις και από ποια ύψη πρέπει να επιτίθενται, ανέφεραν οι πηγές, μεταξύ των οποίων και ένας ανώτερος αξιωματικός των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη WSJ, η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και των περιφερειακών συμμάχων τους. Η συνεργασία αυτή εντάθηκε κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, με τη Ρωσία να παρέχει πρόσφατα δορυφορικές εικόνες απευθείας στο Ιράν, όπως ανέφεραν δύο από τις πηγές, ο αξιωματικός και ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή.

Η βοήθεια αυτή είναι παρόμοια με τις πληροφορίες που έχουν παράσχει οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αναλυτές. Στον Κόλπο, η βοήθεια της Μόσχας θεωρείται ότι βοήθησε το Ιράν στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συστημάτων ραντάρ στην περιοχή, ανέφεραν οι πηγές. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) στην Ιορδανία, καθώς και άλλους στόχους στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις κινήσεις τόσο των χερσαίων όσο και των θαλάσσιων στόχων, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των στόχων πριν από την επίθεση, καθώς και στην εκτίμηση των ζημιών μετά από ένα χτύπημα, τονίζει η WSJ.

«Αν στις εικόνες που παρέχουν οι Ρώσοι περιλαμβάνονται λεπτομέρειες, για παράδειγμα, σχετικά με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών, εγκαταστάσεις πυρομαχικών, μέσα αεροπορικής άμυνας και ναυτικές κινήσεις, οι οποίες έχουν πληροφοριακή αξία για τους Ιρανούς, αυτό θα τους βοηθούσε πραγματικά», δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον, ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου και πρώην αναλυτής της CIA με ειδίκευση στον ιρανικό στρατό.

Τα δεδομένα που μοιράζεται η Ρωσία προέρχονται από έναν στόλο δορυφόρων που παρέχει πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος. Ο στόλος τελεί υπό τη διαχείριση των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, γνωστών με το ρωσικό ακρωνύμιο VKS.

Το Ιράν έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ και των κρατών του Κόλπου σε αυτόν τον πόλεμο σε σύγκριση με τον πόλεμο των 12 ημερών που ξέσπασε πέρυσι. Οι επιθέσεις της χώρας - με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - μοιάζουν πολύ με τις τακτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

«Οι ιρανικές επιθέσεις στον Κόλπο έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στα συστήματα ραντάρ και κέντρα ελέγχου», δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι, καθηγήτρια στο Sciences Po, ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο στο Παρίσι. «Οι ιρναικές επιθέσεις έχουν αρχίσει να μοιάζουν πολύ με αυτές που πραγματοποιεί η Ρωσία».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με τη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία αρνήθηκε ότι παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει στις επιθέσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι η Μόσχα ενδέχεται να βοηθά «λίγο» το Ιράν.

Η Ρωσία και το Ιράν δεν έχουν συνάψει επίσημη στρατιωτική συμμαχία, αλλά η Τεχεράνη αποτελεί τον στενότερο εταίρο της Μόσχας στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία είναι ένας από τους κύριους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού του Ιράν. Η σχέση αυτή έχει περάσει από αρκετά σκαμπανεβάσματα από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έχει ενισχυθεί σημαντικά από τη στιγμή που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες έχουν συγκροτήσει επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα στρατιωτικών και αμυντικών θεμάτων. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες πραγματοποιούσαν τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις, ενώ οι στρατιώτες τους εκπαιδεύονταν από κοινού. Η Ρωσία μάλιστα κατασκεύασε και έθεσε σε τροχιά ένα από τα πιο πρόσφατα δορυφορικά συστήματα του Ιράν.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το Ιράν προμήθευσε τη Μόσχα με τα drones τύπου Shahed για τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Όταν η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί τα Shahed στο πεδίο της μάχης, μια αντιπροσωπεία αποτελούμενη από δεκάδες Ιρανούς αξιωματικούς συγκεντρώθηκε στην Κριμαία για να παρακολουθήσει βίντεο με τις επιπτώσεις στις ουκρανικές πόλεις και στις θέσεις της πρώτης γραμμής. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 drones τύπου Shahed από την έναρξη του πολέμου.

Από τότε, η Μόσχα έχει αρχίσει να τα κατασκευάζει η ίδια και τα έχει βελτιώσει ώστε να έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στη στόχευση, καθώς και να αντέχουν στις παρεμβολές του ηλεκτρονικού πολέμου. Τώρα μοιράζεται μερικές από αυτές τις καινοτομίες με το Ιράν.

Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Ρωσία στο Ιράν περιορίζεται όχι μόνο από τη δική της συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και από την απροθυμία του Κρεμλίνου να προκαλέσει την οργή του Τραμπ. Αν και η Μόσχα θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα για να ενισχύσει τη βοήθειά της, η τρέχουσα στήριξή της διαδραματίζει σημαντικό, αν και περιορισμένο, ρόλο στην ενίσχυση των πολεμικών προσπαθειών του Ιράν, δήλωσε ο Λάμσον. «Οι μορφές υποστήριξης που παρέχει η Ρωσία - συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δεδομένων και των συμβουλών σχετικά με τις τακτικές χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών - είναι περιορισμένες, αλλά εξακολουθούν να έχουν αξία για τον πόλεμο και για την ικανότητα του Ιράν να χτυπά συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις», είπε.

Ο πόλεμος έχει λειτουργήσει προς όφελος της Ρωσίας από ορισμένες απόψεις, εξαντλώντας τα αποθέματα των ΗΠΑ σε πυραύλους που χρειάζεται η Ουκρανία για την αεροπορική της άμυνα. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει οδηγήσει σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, που αποτελεί τη ζωτική δύναμη της ρωσικής οικονομίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς στις αγορές ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να μειώσει τις τιμές.

Ο πόλεμος έχει όμως και αρνητικές συνέπειες για τη Ρωσία, ειδικά αν ανατραπεί το καθεστώς στο Ιράν, αλλά η Μόσχα εξακολουθεί να βλέπει μια ευκαιρία να βοηθήσει έναν σύμμαχο και να επιτεθεί στις ΗΠΑ. Παρά τη σχέση του Πούτιν με τον Τραμπ, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να θεωρεί την Ουάσιγκτον στρατηγικό αντίπαλο, δήλωσε ο Σάμουελ Τσαράπ, καθηγητής πολιτικής για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Rand, ένα αμερικανικό κέντρο μελετών για θέματα άμυνας.

Πηγή: skai.gr

