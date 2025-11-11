Η Βουλγαρία διαθέτει αποθέματα βενζίνης για περίπου έναν μήνα, καθώς προετοιμάζεται για την έναρξη των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος της ρωσικής Lukoil, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των αποθηκών και των υποδομών αγωγών, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Κρατικής Υπηρεσίας Αποθεμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές της Ρωσίας, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, απειλώντας τις εναπομείνασες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη.

Οι αμερικανικές κυρώσεις που τίθενται σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στη Βουλγαρία, ενόψει του χειμώνα. Η Lukoil διαχειρίζεται το διυλιστήριο του Μπουργκάς, έναν κομβικό πυλώνα της δραστηριότητάς της στο εξωτερικό, καθώς και εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα.

Αποθέματα βενζίνης για 35 ημέρες και ντίζελ για 50

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κρατικής Υπηρεσίας Αποθεμάτων, Ασέν Ασένοφ, η Βουλγαρία διαθέτει αποθέματα βενζίνης για περίπου 35 ημέρες και αποθέματα ντίζελ για περισσότερες από 50 ημέρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο BTA.

Ενεργειακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η χώρα διαθέτει πρόσθετα αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων εκτός συνόρων, τα οποία όμως πρέπει να εισαχθούν πριν το δίκτυο αγωγών της Lukoil υπαχθεί στις κυρώσεις.

«Το 50% των έτοιμων καυσίμων βρίσκεται σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως και μέρος του αργού πετρελαίου», σημειώνει ο Μάρτιν Βλαντίμιροφ, διευθυντής του Προγράμματος Ενέργειας και Κλίματος του Κέντρου Μελετών Δημοκρατίας στη Σόφια. «Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα τις σχετικές συμβάσεις», προσθέτει.

Ο Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας, Ζέτσο Στάνκοφ, προειδοποίησε ότι τα υπάρχοντα αποθέματα καυσίμων της χώρας επαρκούν μόλις για τέσσερις έως πέντε ημέρες κατανάλωσης, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης ενόψει της έναρξης των αμερικανικών κυρώσεων στη Lukoil στις 21 Νοεμβρίου.

Η Σόφια σε διαρκή επικοινωνία με τις ΗΠΑ

Ο Στάνκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κύρια προτεραιότητά του είναι η «συνεχής επικοινωνία» με το αμερικανικό Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), προκειμένου να εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας για το διυλιστήριο του Μπουργκάς μετά την 21η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο BTA. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η αγορά παραμένει επαρκώς εφοδιασμένη.

Η Βουλγαρία, που αναμένεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, έχει ήδη κινηθεί για να διασφαλίσει τις ενεργειακές προμήθειες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων τον περασμένο μήνα. Η κυβέρνηση επέβαλε προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών ορισμένων καυσίμων – κυρίως ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών – προς χώρες της ΕΕ, για να ενισχύσει τα εσωτερικά αποθέματα.

Την περασμένη εβδομάδα, η βουλγαρική Βουλή ενέκρινε νομοθεσία που επιτρέπει στο κράτος να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο του διυλιστηρίου Μπουργκάς και να το πωλήσει σε νέο ιδιοκτήτη, ώστε να προστατευθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές διενήργησαν ελέγχους και έλαβαν μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Lukoil στο Μπουργκάς, τα οποία περιέγραψαν ως ενέργειες για τη διαφύλαξη κρίσιμων υποδομών της χώρας.



