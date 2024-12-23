Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι τα «στρατιωτικά επιτεύγματα» του Ισραήλ «αλλάζουν το τοπίο στη Μέση Ανατολή», εκφράζοντας την πρόθεσή του να υπογράψει νέες ειρηνευτικές συμφωνίες με αραβικές χώρες για να «αλλάξει ριζικά τη Μέση Ανατολή», σημειώνοντας παράλληλα ότι ζήτησε από τον στρατό να «καταστρέψει τις υποδομές» των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Σε μια θορυβώδη συνεδρίαση στην ολομέλεια της Κνεσέτ, ο Νετανιάχου εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από την Χαμάς. Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πρόοδο» στις προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Δεν μπορούν να αποκαλυφθούν όλα όσα κάνουμε, αλλά εργαζόμαστε για να τους φέρουμε πίσω, θα ήθελα να πω προσεκτικά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους», τόνισε ο πρωθυπουργός αναφορικά με το ζήτημα των ομήρων. «Θέλω να πω στις οικογένειες των ομήρων: σας σκεφτόμαστε και δεν θα εγκαταλείψουμε τους αγαπημένους σας, που είναι και δικοί μας», πρόσθεσε.

Με πολλές αντεγκλήσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχει σταθεροποιήσει τη θέση της χώρας ως «περιφερειακής δύναμης».

Όπως είπε, «η σειρά των επιτυχιών και των νικών μας εμπνέει τεράστια εκτίμηση στην περιοχή μας και σε όλον τον κόσμο», προσθέτοντας ότι ακόμη και οι εχθροί του Ισραήλ αναγνωρίζουν την κλίμακα των «στρατιωτικών επιτευγμάτων» του.

Σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασε την επιθυμία του το Ισραήλ να υπογράψει νέες ειρηνευτικές συμφωνίες με αραβικές χώρες, όπως τις Συμφωνίες του Αβραάμ που υπογράφηκαν το 2020 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μετά τις οποίες το εβραϊκό κράτος σύναψε διπλωματικές σχέσεις με το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Σουδάν.

«Μαζί με τους Αμερικανούς φίλους μας, σκοπεύω να επεκτείνω τις Συμφωνίες του Αβραάμ και έτσι να αλλάξω τη Μέση Ανατολή ακόμη πιο ριζικά», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την Υεμένη, ο Νετανιάχου είπε ότι τα πρόσφατα πλήγματα του Ισραήλ στους Χούθι «δεν είναι τα πρώτα και θα σας πω ότι δεν θα είναι τα τελευταία. Καταστρέψαμε σημαντικές τρομοκρατικές υποδομές των Χούθι, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον μας».

«Ζήτησα από τις ένοπλες δυνάμεις μας να καταστρέψουν τις υποδομές των Χούθι γιατί όποιος επιχειρήσει να μας επιτεθεί πρέπει να χτυπηθεί με δύναμη», είπε.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μετά από 14 μήνες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ η ανθρωπιστική κρίση έχει φέρει σε απόγνωση εκατομμύρια άμαχους. Ο πόλεμος επεκτάθηκε στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιφέρει καίρια πλήγματα στη σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε περαιτέρω με επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και πρωτοφανή πλήγματα του Ιράν στο Ισραήλ, με το εβραϊκό κράτος να απαντά με αντίποινα.

