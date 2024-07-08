Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου εγείρει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω των εν εξελίξει συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σε ανακοίνωσή του σήμερα κάλεσε τους μεσολαβητές να παρέμβουν ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «ελιγμούς και εγκλήματα» του Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

