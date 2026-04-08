Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών συνέβαλε στην εξασφάλιση εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μετέδωσαν την Τετάρτη τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές ασφαλείας.

Η Ουάσινγκτον συμφώνησε αργά την Τρίτη στην κατάπαυση του πυρός, η οποία διαμεσολαβήθηκε από το Πακιστάν, σε μια σύγκρουση που έχει εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή και έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TRT ανέφερε ότι η Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) ήταν μεταξύ των λίγων φορέων που μπορούσαν να διατηρήσουν άμεση επαφή τόσο με δυτικές χώρες όσο και με το γειτονικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η MIT εργάστηκε για να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, να αποτρέψει παρεξηγήσεις, να μεταφέρει μηνύματα με στόχο την αποκλιμάκωση, να προτείνει λύσεις για την αποφυγή περαιτέρω έντασης και να συντονιστεί με πολλαπλές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ενώ το Πακιστάν ηγήθηκε των προσπαθειών διαμεσολάβησης, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι η Τουρκία διαδραμάτισε ρόλο, αφού αρχικά είχε επιδιώξει να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου. Ένας διπλωμάτης με έδρα την Τουρκία δήλωσε ξεχωριστά ότι η Άγκυρα είχε υποστηρικτικό ρόλο τις τελευταίες εβδομάδες των συνομιλιών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, του οποίου η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και μοιράζεται σύνορα με το Ιράν, χαιρέτισε την Τετάρτη την εκεχειρία, κάλεσε για την πλήρη εφαρμογή της και προειδοποίησε κατά τυχόν προκλήσεων ή ενεργειών δολιοφθοράς.

Πηγή: skai.gr

