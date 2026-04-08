Το αντιπολιτευόμενο ουγγρικό κόμμα Tisza φαίνεται να οδεύει προς την εξασφάλιση πλειοψηφίας δύο τρίτων στο κοινοβούλιο στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή, 12 Απριλίου, κάτι που θα του επιτρέψει να τροποποιήσει το Σύνταγμα και σημαντικούς νόμους όπως απαιτείται προκειμένου να αποδεσμευθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια, σύμφωνα με προβολή της εταιρίας δημοσκοπήσεων Median που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο βετεράνος εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του, το Fidesz, αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση στα 16 χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ, έχει το προβάδισμα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις.

Το Tisza φαίνεται να κερδίζει από 138 έως 142 έδρες στο κοινοβούλιο, που έχει 199 μέλη, σύμφωνα με εκτίμηση που βασίζεται σε ανάλυση των πέντε πιο πρόσφατων δημοσκοπήσεων της Median οι οποίες διενεργήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου και τον Μάρτιο.

Το Fidesz αναμένεται να εξασφαλίσει από 49 έως 55 έδρες ενώ το ακροδεξιό κόμμα "Η Πατρίδα μας" (Mi Hazank) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει πέντε ή έξι έδρες, σύμφωνα με την προβολή.

Ένα κόμμα χρειάζεται 133 έδρες προκειμένου να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ώστε να τροπoποιήσει το Σύνταγμα και σημαντικούς νόμους.

Το Fidesz είχε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο τα περισσότερα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, και έχει χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία προκειμένου να εγκρίνει ένα νέο Σύνταγμα και να περάσει και τροποποιήσει αρκετούς σημαντικούς νόμους, περιλαμβανομένου του εκλογικού νομου.

Η εταιρία δημοσκοπήσεων Median, που έχει ένα από τα πιο ισχυρά ιστορικά ακριβούς πρόβλεψης στην Ουγγαρία, ανέφερε πως οι πέντε δημοσκοπήσεις της είχαν δείγμα 5.000 ψηφοφόρων συνολικά και διενεργήθηκαν από τρία διαφορετικά κέντρα κλήσεων (call centers).

Προέβλεψε ορθά τη συντριπτική νίκη του Όρμπαν στις τελευταίες εκλογές πριν από τέσσερα χρόνια, αν και με ελαφρά υπερεκτιμημένη την υποστήριξη προς την αντιπολίτευση.

Αν και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Tisza, το Fidesz επικαλείται δημοσκοπήσεις που εξακολουθούν να δείχνουν πως το κόμμα του Όρμπαν οδεύει προς τη νίκη. Αντίπαλοι του Fidesz λένε πως αυτές έχουν διενεργηθεί κυρίως από εταιρίες δημοσκοπήσεων που έχουν οικονομικές ή προσωπικές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

