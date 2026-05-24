Τουρκικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών έκαναν σήμερα χρήση δακρυγόνων και έσπασαν τις πύλες των κεντρικών γραφείων του αξιωματικού κόμματος της αντιπολίτευσης (CHP), προκειμένου να απομακρύνουν την καθαιρεμένη ηγεσία του, ειδικότερα τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ.

An itibarıyla polisler, plastik mermilerle CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı.



Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i koruyor. pic.twitter.com/GLVaC2O6Kr May 24, 2026

Εφετείο επικαλούμενο παρατυπίες αποφάσισε την Πέμπτη την αποπομπή του ηγέτη του Ρεπουμπανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του συνεδρίου του κόμματος στο οποίο είχε εκλεγεί το 2023.

Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις εθνικές εκλογές της ίδιας χρονιάς.





CHP Genel Merkezi önüne yürümek isteyen halka polis saldırısı



“Mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Merkezi önünde başlayan hareketlilik sürerken, polis ablukası genişletildi. CHP Genel Merkezi’ne yürümek isteyen halka polis TOMA’larla saldırdı. pic.twitter.com/b3YtMkbzvG — Umut Gazetesi (@Umutgazetesi_4) May 24, 2026

📢 CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi başladı



📌Biber gazı sıkıldı, demir kapı kesildi pic.twitter.com/uC6BEZ6uFB — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.