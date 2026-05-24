Τους 56 εκπρόσωπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα 569.182 Κύπριοι.

Οι εκλογές διεξάγονται σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6.00 το απόγευμα. Επίσης, λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, στην Αθήνα 5, στη Θεσσαλονίκη 3, στο Λονδίνο 4 και 1 στις Βρυξέλλες.

Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι μεμονωμένοι/ες υποψήφιοι/ες. Το 70,3% των υποψηφίων αφορά άνδρες και το 29,7% γυναίκες.

Τα βασικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές είναι ο ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), το ΑΚΕΛ , το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα), το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το Volt Κύπρου, το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ (Δημοκρατική Παράταξη) και οι Οικολόγοι (Κίνημα Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών.

Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Μήνυμα κατά της αποχής

«Η αποχή δεν είναι επιλογή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος άσκησε σήμερα στις 10:15 το πρωί, το εκλογικό του δικαίωμα για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ’, στην Πάφο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι σημαντική και μας αφορά όλους».

Αφορά, επισήμανε, «τη νομοθετική εξουσία της χώρας μας και ως εκτελεστική εξουσία θέλουμε ένα Κοινοβούλιο με το οποίο να συνεργαζόμαστε άριστα πρωτίστως για το καλό της χώρας μας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό των πολιτών».

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «καλώ τον κυπριακό λαό να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία».

Είπε επίσης ότι ως εκτελεστική εξουσία «προχωρήσαμε σε κάποιες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή, με την αυτόματη εγγραφή, με το δικαίωμα της ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας, αποφασίστηκε από τη Βουλή να ισχύσει από την επόμενη εκλογική διαδικασία, αλλά, επαναλαμβάνω, είναι σημαντική, καλό τον κόσμο να συμμετάσχει».

«Σίγουρα η αποχή δεν είναι επιλογή», τόνισε.

Σε ερώτηση αν αγωνιά για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα, όποιο και να είναι θα είναι απόλυτα σεβαστό από την εκτελεστική εξουσία και θα εργαστούμε με το νέο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας, να επωφεληθεί η κοινωνία, να επωφεληθεί ο κυπριακός λαός».

«Εκείνο που είναι σημαντικό στην οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία είναι να σκεφτόμαστε πώς η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό πράττουμε ως Κυβέρνηση, αυτό θα πράξουμε με το νέο Κοινοβούλιο», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

