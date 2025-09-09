Τουρκία: Η Άγκυρα παίζει το χαρτί της ενέργειας στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

Η τουρκική κρατική ενεργειακή εταιρεία BOTAS και η BP υπέγραψαν τριετή συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ανακοίνωσε την Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ.

Με βάση τη συμφωνία, η Τουρκία θα λαμβάνει 1,6 δισ. κυβικά μέτρα LNG ετησίως, ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παράλληλα, η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Argent LNG υπέγραψε συμφωνία για την προμήθεια 5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων φυσικού αερίου με το τουρκικό χρηματιστήριο ενέργειας Enerji Piyasalari Isletme AS (EPIAS), σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη διοχέτευση αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη και πιθανόν στη Συρία.

Η Argent LNG, η οποία αναπτύσσει εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Λουιζιάνα, είχε τον Ιανουάριο υπογράψει μη δεσμευτική συμφωνία για την προμήθεια έως και 5 εκατ. μετρικών τόνων καυσίμου ετησίως στο Μπανγκλαντές, την πρώτη μεγάλη συμφωνία προμήθειας αμερικανικού LNG μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εταιρεία δεσμεύτηκε για την προμήθεια αρχικά 5 εκατ. μετρικών τόνων ετησίως προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας, ενισχύοντας τόσο την οικονομική όσο και την ενεργειακή ασφάλεια των εταίρων της», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο ενεργειακό συνέδριο Gastech στο Μιλάνο.

«Πρόκειται για μια μεγάλη γεωπολιτική κίνηση για την εισαγωγή υλικού στην αγορά ως εφεδρική προμήθεια για τις χώρες της ΕΕ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Argent LNG, Τζόναθαν Μπας.

«Προωθούμε εκ των προτέρων το αμερικανικό LNG στην ανατολικοευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και να περιορίσουμε το κύμα ελλείψεων», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το αέριο θα μπορούσε επίσης να προμηθευτεί μέσω Τουρκίας στη γειτονική Συρία, παρακάμπτοντας μια πιθανώς περίπλοκη άμεση συμφωνία με τη Δαμασκό, όπου, παρά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων μετά την πτώση του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια στο εμπόριο.

Η Τουρκία φιλοδοξεί να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος και προσπαθεί να τοποθετηθεί ως δίαυλος προμηθειών προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Άγκυρα επεκτείνει επίσης τη συνεργασία της στον ενεργειακό τομέα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι υπέγραψε 10ετή συμφωνία για την προμήθεια LNG με την ExxonMobil και συμφωνία για έρευνες σχιστολιθικού πετρελαίου με την Continental Resources.

Ως σημαντική αγορά φυσικού αερίου, η Τουρκία συμπληρώνει τις εισαγωγές μέσω αγωγών με LNG. Η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής μέσω αγωγών, ενώ το LNG καλύπτει έως και το ένα τρίτο των ετήσιων εισαγωγών αερίου της χώρας, που ανέρχονται σε 50 δισ. κυβικά μέτρα (bcm).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG.

Η Τουρκία διαθέτει εκτεταμένες υποδομές εισαγωγής LNG, με την κρατική εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου BOTAS να λειτουργεί τρεις τερματικούς σταθμούς.

Η Άγκυρα επιχειρεί επίσης να τοποθετηθεί ως βασικός παίκτης στην ανοικοδόμηση της μετα-Άσαντ εποχής, και τον περασμένο μήνα ξεκίνησε την προμήθεια 1,2 bcm αζερικού αερίου στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

