Απελπισμένοι και οικονομικά κατεστραμμένοι από το shutdown στις ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν στραφεί στα συσσίτια για να τα βγάλουν πέρα, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ δαπανά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για τον εξοπλισμό της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ.

Χωρίς να εισπράττουν μισθούς και ανήμποροι να συντηρήσουν τις οικογένειες τους, πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν αναγκαστεί να στραφούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για δωρεάν πακέτα τροφίμων.

Ένα χαρακτηριστικό βίντεο του CNN δείχνει τεράστιες ουρές για δωρεάν φαγητό στο Λάντοβερ του Μέριλαντ.

🍞 Massive lines for free food as federal workers go unpaid during U.S. shutdown



The video shows the situation in Landover, Maryland. Organizers of the food distribution said they were “overwhelmed” by the turnout.



According to CNN, about 1.4 million federal employees in the… pic.twitter.com/0WeC0aNb5Q — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Capital Area Food Bank, παρείχε είδη πρώτης ανάγκης, όπως κοτόπουλο, τόνο, σπαγγέτι, ντομάτες, βρώμη και γάλα.

Οι διοργανωτές της διανομής τροφίμων δήλωσαν ότι ήταν «συντετριμμένοι» από την προσέλευση του κόσμου.

Μία ομοσπονδιακή υπάλληλος δήλωσε στο NBC ότι ένιωσε απογοήτευση που χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια για πρώτη φορά.

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε αυτή τη δύσκολη θέση. Υπηρέτησα 21 χρόνια στον στρατό. Είμαι ομοσπονδιακή υπάλληλος τα τελευταία δύο χρόνια. Ο λόγος που ήθελα να γίνω ομοσπονδιακή υπάλληλος ήταν η σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα, μας την έχουν αρπάξει» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το CNN, περίπου 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα είτε σε άδεια χωρίς αποδοχές είτε εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς πληρωμή, επειδή το Κογκρέσο δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό🇺🇸

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.