Η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει τα απαραίτητα αμυντικά συστήματα από συμμάχους του ΝΑΤΟ και άλλες χώρες μέχρι να είναι έτοιμο για παράδοση το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος KAAN, δήλωσε την Πέμπτη, πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα είχε προτείνει στους Ευρωπαίους συμμάχους της και στις Ηνωμένες Πολιτείες τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προμηθευτεί γρήγορα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη εν μέσω συνομιλιών για την αγορά 40 Eurofighter Typhoon, καθώς και αμερικανικών F-16 και F-35, την ώρα που ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί περιφερειακή περιοδεία στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν.

Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι βάσει μιας συμφωνίας που είναι κοντά στο να συνάψει με τη Βρετανία για τους Typhoon, η Τουρκία θα παραλάβει αμέσως 12 από αυτούς, αν και μεταχειρισμένους, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της.

Ερωτηθείσα για τις αναφορές εν μέσω του ταξιδιού του Ερντογάν, η πηγή είπε ότι οι εργασίες για την προμήθεια των αεροσκαφών Typhoon συνεχίζονται και η διαδικασία, την οποία η Άγκυρα διεξάγει με τη Βρετανία, αναμένεται να ολοκληρωθεί «σε κατάλληλο χρόνο».

«Μέχρι να ξεκινήσουν οι παραδόσεις του εγχώριου και εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους KAAN, τα συστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις η χώρα σχεδιάζει να προμηθεύεται από τις σχετικές χώρες, κυρίως τους συμμάχους μας», δήλωσε η πηγή σε ενημέρωση στην Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

