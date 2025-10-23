Ο βασιλιάς Kάρολος έφτασε στο Βατικανό για να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα, συνοδευόμενος από την Καμίλα.
Καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έφταναν στο Βατικανό, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου, «God Save the King», σημειώνει το BBC.
Ο βασιλιάς και η βασίλισσα στάθηκαν μαζί, ενώ οι κομψά ντυμένοι Ελβετοί φρουροί παρατάχθηκαν σε τελετουργική διάταξη.
Οι Ελβετοί φρουροί είναι μία από τις παλαιότερες - και πιο διάσημες - στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αποτελούνται από Ρωμαιοκαθολικούς Ελβετούς πολίτες που έχουν ολοκληρώσει στρατιωτική εκπαίδευση.
Εκτός από τα τελετουργικά καθήκοντά τους, αποτελούν και τη σωματοφυλακή του Πάπα.
Κοινή προσευχή
Ο πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος θα προσευχηθούν μαζί - η πρώτη κοινή προσευχή με Άγγλο μονάρχη και έναν Καθολικό ποντίφικα από τότε που ο Βασιλιάς Ερρίκος VIII αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534.
Αν και ο Κάρολος έχει συναντήσει τους τελευταίους τρεις πάπες, οι συναντήσεις τους δεν περιλάμβαναν ποτέ κοινές προσευχές.
