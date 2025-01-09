Η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε σήμερα ότι από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έχει συλλάβει τρεις άνδρες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή για να πολεμήσουν εναντίον του Ισραήλ και ένας από αυτούς είχε εκφράσει την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Σιγκαπούρη, αν λάμβανε τέτοιες εντολές.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι οι τρεις Σιγκαπουριανοί δεν σχετίζονται μεταξύ τους και είχαν «ριζοσπαστικοποιηθεί» διαδικτυακά, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν στρατολογηθεί και άλλα πρόσωπα.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές γιατί το υπουργείο ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψή τους.

Μετά τη σύλληψή τους τον Οκτώβριο, οι άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση με βάση τον νόμο περί εσωτερικής ασφαλείας της χώρας, ο οποίος επιτρέπει την μακρόχρονη κράτηση υπόπτων χωρίς να έχουν δικαστεί.

Οι τρεις είναι ένας διευθυντής εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ, ένας μηχανικός ανελκυστήρων και ένας φρουρός ασφαλείας, ηλικίας 41, 21 και 44 ετών αντίστοιχα.

Ο ένας εκ των τριών ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει όποια εντολή και αν λάμβανε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφέρει η ανακοίνωση, «περιλαμβανομένης επίθεσης στη Σιγκαπούρη», αλλά δεν είχε συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης.

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς υποστηρίζεται από το Ιράν, το οποίο ωστόσο δεν έχει απειλήσει ποτέ τη Σιγκαπούρη.

Ένας από τους συλληφθέντες είχε επισκεφθεί σκοπευτήριο στην Ταϊλάνδη για να μάθει να χειρίζεται πυροβόλα όπλα, ενώ οι άλλοι δύο σχεδίαζαν να επισκεφθούν σκοπευτήρια στην Ινδονησία, προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου χρόνου επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα εις βάρος δύο άλλων Σιγκαπουριανών με βάση τον νόμο ασφαλείας, που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

