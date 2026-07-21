Ο νέος Βρετανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «ανεύθυνη» τη στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας κοντά στα βρετανικά παράλια

Ο νέος Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι ήταν «ανεύθυνο» εκ μέρους της Ρωσίας να πραγματοποιήσει άσκηση με πραγματικά πυρά ανοιχτά των ακτών της Βρετανίας.

Την άσκηση πραγματοποίησε ρωσικό πολεμικό πλοίο χθες Δευτέρα ανοικτά του Πλίμουθ (νοτιοδυτική Αγγλία), όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το υπουργείο του. Η εν λόγω «άσκηση» πραγματοποιήθηκε «περίπου 40 ναυτικά μίλια» (64 χλμ.) «νότια του Πλίμουθ», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

«Πρέπει να θεωρήσουμε τα χθεσινά γεγονότα ως πράξη εντυπωσιασμού και ανευθυνότητας», δήλωσε ο Στρίτινγκ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.

«Το Βασιλικό Ναυτικό παρακολούθησε την άσκηση, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα του πλοίου και παραμένει έτοιμο να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου», πρόσθεσε.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία συμπεριφέρεται έτσι και, ειλικρινά, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου των καθημερινών απειλών που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα και οι σύμμαχοί μας».

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι το ρωσικό πλοίο είχε προειδοποιήσει το βρετανικό περιπολικό HMS Tyne, που βρισκόταν στην περιοχή, για την πρόθεσή του να προβεί σε αυτές τις βολές, και του ζήτησε να μετακινηθεί σε ασφαλέστερη απόσταση.

Η άσκηση διήρκεσε περίπου τριάντα λεπτά και πραγματοποιήθηκε την ημέρα που ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έφθανε στη Ντάουνινγκ Στριτ, σε ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία στη Μάγχη και στα ύδατα της Βόρειας Ευρώπης.

Στα μέσα Ιουνίου, οι βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη.

Δύο ημέρες αργότερα, ένα ιστιοφόρο με βρετανική σημαία ανέφερε ότι δέχτηκε προειδοποιητικές βολές από ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ έπλεε νότια του νησιού Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων.

Ο τότε πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ, είχε καταγγείλει την ενέργεια του ρωσικού πολεμικού ως «απερίσκεπτη» , ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωνε ότι το ιστιοφόρο πλησίαζε «επικίνδυνα» τη ρωσική φρεγάτα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει «καμία ελπίδα» για βελτίωση των σχέσεων με το Λονδίνο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Άντι Μπέρναμ, καταδικάζοντας την «άνευ όρων υποστήριξη» προς την Ουκρανία που επέδειξε ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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