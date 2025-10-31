Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι εξαπέλυσε «επίθεση γοητείας» κατά την πρώτη της συνάντηση με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ.

Η Τακαΐτσι έχει θεωρηθεί επίμονα ως σκληροπυρηνική απέναντι στη Νότια Κορέα, όμως κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να διαλύσει αυτήν την εικόνα και να κατευνάσει τις ανησυχίες της Σεούλ σχετικά με την προσέγγισή της στις διμερείς σχέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της με τον Λι στο Κιόνγκτζου. Μια βασική πρόκληση για την Τακαΐτσι θα είναι το αν μπορεί να οικοδομήσει γρήγορα μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Λι, ο οποίος και ο ίδιος είχε υιοθετήσει παλαιότερα μια αδιάλλακτη στάση απέναντι στην Ιαπωνία, προτού αλλάξει πορεία και δώσει μεγάλη σημασία στις διπλωματικές σχέσεις με το Τόκιο.

Στην αρχή της συνάντησης, η οποία ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης, η Τακαΐτσι χαμογέλασε και είπε:

«Είμαι χαρούμενη που μπορέσαμε να συναντηθούμε τόσο σύντομα αφότου ανέλαβα πρωθυπουργός. Ελπίζω να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Έχουν τεράστια σημασία οι ιαπωνοκορεατικές σχέσεις».

Η Τακαΐτσι εξελέγη πρωθυπουργός στις 21 Οκτωβρίου. Σε συνέντευξη Τύπου εκείνη την ημέρα, δεσμεύτηκε να συνεχίσει σταθερές σχέσεις με τη Νότια Κορέα.

Ο Λι αναφέρθηκε σε αυτή τη δήλωση με χιούμορ, λέγοντας:

«Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Ούτε μια συλλαβή δεν είναι διαφορετική».

Το σχόλιό του προκάλεσε γέλιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η τελευταία φορά που ένας σταθερά συντηρητικός Ιάπωνας πρωθυπουργός και ένας αριστερός Νοτιοκορεάτης πρόεδρος βρέθηκαν ταυτόχρονα στην εξουσία ήταν την περίοδο 2017–2020, όταν ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε και ο πρόεδρος Μουν Τζε-ιν είχαν την ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, οι σχέσεις επιδεινώθηκαν σε σημείο που πολλοί παρατηρητές χαρακτήρισαν ως το χειρότερο επίπεδο στη μεταπολεμική εποχή.

Η Τακαΐτσι έχει αποκληθεί «η γυναίκα Άμπε» και αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη στη Νότια Κορέα, λόγω των συντηρητικών της απόψεων σε ζητήματα όπως οι επισκέψεις στο Ιερό Γιασουκούνι - όπου τιμώνται οι νεκροί του πολέμου της Ιαπωνίας - και τα νησιά Τακεσίμα στην Επαρχία Σιμανέ, τα οποία η Νότια Κορέα αποκαλεί Ντοκντό.

Δεδομένων αυτών, ο κύριος στόχος της Τακαΐτσι στην πρώτη της συνάντηση με τον Λι ήταν «να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σχέδιο για σταθερές ιαπωνοκορεατικές σχέσεις», όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του ιαπωνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τακαΐτσι αποφάσισε να μην επισκεφθεί το Ιερό Γιασουκούνι κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού φεστιβάλ λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά της. Επιπλέον, επιδίωξε να αναδείξει τη φιλική της πλευρά, λέγοντας στην εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου ως πρωθυπουργός: «Φαίνεται πως υπάρχουν διάφορες ανησυχίες για μένα, αλλά λατρεύω το κορεάτικο φύκι νόρι».

Αυτό το σχόλιο αξιοποίησε ο Λι, ο οποίος χάρισε στην Τακαΐτσι κορεάτικο νόρι και καλλυντικά κατά τη συνάντησή τους. Ο Λι επίσης ζωντάνεψε τη συζήτηση αναφερόμενος στα χόμπι της Τακαΐτσι, που περιλαμβάνουν το παίξιμο ντραμς. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, οι δύο ηγέτες δεν αναφέρθηκαν άμεσα σε ιστορικά ζητήματα στη συνάντησή τους.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχαν επίσης συνομιλίες την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, πριν από τη συνάντηση Τακαΐτσι–Λι. Αν και η Τακαΐτσι και ο Λι έχουν διαφορετικές πολιτικές θέσεις, τους ενώνει μια κοινή αίσθηση επείγοντος απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον πιο δύσκολο από την εποχή Άμπε–Μουν, εξαιτίας - μεταξύ άλλων - της όλο και πιο άκαμπτης πολιτικής «Πρώτα η Αμερική» της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, της αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας και της στρατιωτικής συνεργασίας Κίνας, Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Μετά τις συνομιλίες τους, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι η ίδια και ο Λι συμφώνησαν να επιδείξουν «ηγεσία» για να «διαχειρίζονται» τα ζητήματα στα οποία διαφωνούν. Εξέφρασαν επίσης την επιθυμία τους να προωθήσουν αμοιβαίες επισκέψεις.

