H προσωπικότητα που θαυμάζει: Η Βαρόνη Μάργκαρετ Θάτσερ. Ο προσωπικός στόχος: Να γίνει η Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας.

Mετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες η Σανάε Τακαΐτσι πέτυχε τελικά τη μακροχρόνια φιλοδοξία της. Σε μια ιστορική κοινοβουλευτική ψηφοφορία την Τρίτη, η 64χρονη εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Πρώην υπουργός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, και κάποτε ντράμερ σε ένα heavy metal συγκρότημα, θα αντιμετωπίσει τώρα την πρόκληση να ηγηθεί όχι μόνο ενός κόμματος που αγωνίζεται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά από σκάνδαλα και συγκρούσεις με την ακροδεξιά - αλλά και μιας χώρας που αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, σύμφωνα με το BBC.

Ντράμερ, παρουσιάστρια και λάτρης της χέβι μέταλ

Γεννημένη στην επαρχία Νάρα το 1961, ο πατέρας της Τακαΐτσι ήταν υπάλληλος γραφείου και η μητέρα της αστυνομικός. Η πολιτική ήταν πολύ μακριά από την ανατροφή της.

Κάποτε φανατική ντράμερ της χέβι μέταλ, ήταν διάσημη για το ότι κουβαλούσε πολλές μπακέτες επειδή τα έσπαγε κατά τη διάρκεια έντονων τυμπανοκρουσιών. Ήταν επίσης δύτης και λάτρης των αυτοκινήτων - το αγαπημένο της Toyota Supra εκτίθεται τώρα σε ένα μουσείο της Νάρα.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, η Τακαΐτσι εργάστηκε για λίγο ως τηλεοπτική παρουσιάστρια.

Η πολιτική της έμπνευση ήρθε τη δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των εμπορικών τριβών μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Αποφασισμένη να κατανοήσει τις αμερικανικές αντιλήψεις για την Ιαπωνία, εργάστηκε στο γραφείο της Δημοκρατικής Πατρίσια Σρέντερ, μιας βουλευτή γνωστής για την κριτική της στην Ιαπωνία.

Η Τακαΐτσι είδε τους Αμερικανούς να αναμειγνύουν την ιαπωνική, την κινεζική και την κορεατική γλώσσα και κουζίνα, παρατηρώντας πώς η Ιαπωνία συχνά «ομαδοποιούνταν» μαζί με την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

«Εκτός αν η Ιαπωνία μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της, η μοίρα της θα είναι πάντα στο έλεος της ρηχής αμερικανικής γνώμης», κατέληξε.

Η επιμονή της και η νίκη

Έθεσε υποψηφιότητα στις πρώτες της βουλευτικές εκλογές το 1992 ως ανεξάρτητη, αλλά έχασε.

Επέμενε, κερδίζοντας μια έδρα ένα χρόνο αργότερα και ενταχθηκε στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) το 1996. Έκτοτε, έχει εκλεγεί βουλευτής 10 φορές, χάνοντας μόνο μία φορά, και έχει χτίσει τη φήμη της ως μία από τις πιο ειλικρινείς συντηρητικές φωνές του κόμματος.

Έχει επίσης διατελέσει σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις, όπως υπουργός οικονομικής ασφάλειας, υπουργός εμπορίου και βιομηχανίας, και σε μια θητεία-ρεκόρ ως υπουργός εσωτερικών υποθέσεων και επικοινωνιών.

Το 2021, η Τακαΐτσι συμμετείχε για πρώτη φορά στην κούρσα για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), αλλά έχασε από τον Φούμιο Κισίντα. Προσπάθησε ξανά το 2024, αυτή τη φορά επικρατώντας στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, αλλά τελικά έχασε από τον Σιγκέρου Ισίμπα.

Φέτος, στην τρίτη της προσπάθεια, εξασφάλισε τη νίκη και έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

«Στόχος μου είναι να γίνω η Σιδηρά Κυρία», είπε σε μια ομάδα μαθητών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής της εκστρατείας.

Η Τακαΐτσι είναι μια ένθερμη συντηρητική που αντιτίθεται εδώ και καιρό στη νομοθεσία που επιτρέπει στις παντρεμένες γυναίκες να διατηρούν τα πατρικά τους ονόματα, επιμένοντας ότι υπονομεύει την παράδοση. Είναι επίσης κατά του γάμου του ίδιου φύλου.

Ωστόσο, πρόσφατα έχει «μαλακώσει τους τόνους της» όπως αναφέρει το BBC. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας πρότεινε φορολογικές ελαφρύνσεις για εταιρείες που παρέχουν εσωτερικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Οι οικογενειακές και προσωπικές της εμπειρίες στηρίζουν τις πολιτικές της προτάσεις: επέκταση των νοσοκομειακών υπηρεσιών για την υγεία των γυναικών, μεγαλύτερη αναγνώριση των εργαζομένων στην οικιακή υποστήριξη και βελτίωση των επιλογών φροντίδας για τη γηράσκουσα κοινωνία της Ιαπωνίας.

«Έχω βιώσει προσωπικά τη νοσηλεία και τη φροντίδα τρεις φορές στη ζωή μου», είπε.

«Θέλω να δημιουργήσω μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν την καριέρα τους», έχει δηλώσει μεταξύ άλλων.

Προστατευόμενη του αείμνηστου Σίνζο Άμπε, δεσμεύτηκε να αναβιώσει το οικονομικό του όραμα «Αμπενομικά» για υψηλές δημόσιες δαπάνες και φθηνό δανεισμό.

Είναι τακτική επισκέπτρια του αμφιλεγόμενου Ιερού Γιασουκούνι, το οποίο τιμά τους νεκρούς πολέμου της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων των καταδικασμένων εγκληματιών πολέμου.

Έχει επίσης ζητήσει τη χαλάρωση των συνταγματικών περιορισμών στις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας, στις οποίες απαγορεύεται να έχουν επιθετικές δυνατότητες.

Από την ίδρυσή του το 1955, το LDP κυριαρχεί στην ιαπωνική πολιτική σκηνή, αλλά τώρα χάνει έδαφος εν μέσω απογοήτευσης για την υποτονική οικονομία, τη δημογραφική παρακμή και την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Η Τακαΐτσι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του LDP και εκλέγοντάς την, το LDP ελπίζει να κερδίσει πίσω τους συντηρητικούς ψηφοφόρους που έχουν κατευθυνθεί προς το ακροδεξιό κόμμα Sanseito.

