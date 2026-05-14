Η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, ακριβώς στις 05:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένων των Pete Hegseth, Marco Rubio και μιας σειράς υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών, έγινε δεκτή από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και σειρές Κινέζων στρατιωτικών που κρατούν σημαίες. Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια και στη συνέχεια ο Σι σύστησε τον Τραμπ στους αξιωματούχους του, και ο Τραμπ ανταπέδωσε, συστήνοντας τον Κινέζο ηγέτη σε όσους τον συνοδεύουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.