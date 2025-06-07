Θέση στη διαμάχη που έχει προκύψει ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ πήρε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, χρησιμοποιώντας έντονες εκφράσεις, οι οποίες θα συζητηθούν και θα προκαλέσουν αρκετές αντιδράσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο JD Vance δήλωσε ότι ο Ίλον Μασκ έκανε «τεράστιο λάθος» που ξεκίνησε να κυνηγά τον Τραμπ, εκτιμώντας ότι οι αντιδράσεις του Μασκ οφείλονται στον συναισθηματικό του χαρακτήρα. «Ελπίζω ότι τελικά ο Ίλον θα επιστρέψει στο μαντρί. Ίσως αυτό να μην είναι εφικτό τώρα επειδή είναι τόσο σκληροπυρηνικός, αλλά τελικά θα επιστρέψει», είπε ο Βανς.

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε ότι ο Μασκ χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νομοσχέδιο του ρεπουμπλικανού προέδρου. Ο Τραμπ τον παρουσίασε ως «τρελό» και «δυσαρεστημένο» και απείλησε να κόψει τις κυβερνητικές συμβάσεις που κατείχαν οι επιχειρήσεις του.

Ο Μασκ επέκρινε τις κεντρικές φορολογικές περικοπές και τον λογαριασμό δαπανών του Τραμπ, αλλά πρότεινε επίσης να παραπεμφθεί ο Τραμπ και ισχυρίστηκε χωρίς στοιχεία ότι η κυβέρνηση απέκρυβε πληροφορίες για τη σχέση του προέδρου με τον διαβόητο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

«Κοίτα, συμβαίνει σε όλους», είπε ο Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κωμικό Τέο Φον. Ο αντιπρόεδρος είπε ότι καθώς ο Μασκ επί μέρες καλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Κογκρέσο να ακυρώσει το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του Τραμπ, ο πρόεδρος «απογοητευόταν λίγο, ένιωθε ότι κάποιες από τις επικρίσεις ήταν άδικες από τον Ίλον, «αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ συγκρατημένος γιατί ο πρόεδρος δεν πιστεύει ότι πρέπει να πάει σε αιματοχυσία με τον Ίλον».

«Πιστεύω ότι αν ο Ίλον ηρεμούσε λίγο, όλα θα ήταν καλά», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Όσον αφορά στο θέμα του Επστάιν, ο JD Vance ήταν κατηγορηματικός: «Απολύτως όχι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό με τον Τζέφρι Έπστάιν».

Ο Βανς ρωτήθηκε και για την ανάρτηση του Ίλον Μασκ, με την οποία ζητούσε την παραπομπή του Τραμο και την αντικατάσταση του ίδιου από την αντιπροεδρία. «Αυτά τα πράγματα απλώς δεν είναι χρήσιμα. Είναι εντελώς τρελό. Ο πρόεδρος κάνει καλή δουλειά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Προειδοποίηση Τραμπ στον Ίλον Μασκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του το Σάββατο στο NBC, προειδοποίησε το Ίλον Μασκ ότι «θα έχει σοβαρές συνέπειες αν χρηματοδοτήσει τους Δημοκρατικούς υποψήφιους».

«Αν το κάνει, θα πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες για αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί στις συνέπειες αυτές. «Θα πρέπει να πληρώσει πολύ σοβαρές συνέπειες αν το κάνει», πρόσθεσε.



