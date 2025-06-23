Νέα ιρανική επίθεση σημειώθηκε στο Ισραήλ λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους IDF, 6 με 7 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε διάστημα 40 λεπτών, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 15.

Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τραυματισμούς.

Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε στην περιοχή Ασντόντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ πέφτοντας κοντά σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές ρεύματος στο νότο.

Όπως και φαίνεται και από τα βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ από το Ισραήλ Σταύρου Ιωαννίδη, η πτώση του πυραύλου στην περιοχή Ασντόντ προκάλεσε μικροζημιές έξω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Λόγω της πτώσης πυραύλου δίπλα σε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο νότιο Ισραήλ προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος σε κοντινές πόλεις, σύμφωνα με την Ισραηλινή Ηλεκτρική Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η Ισραηλινή Ηλεκτρική Εταιρεία αναφέρει ότι λόγω της πρόσκρουσης ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου κοντά σε μια «εγκατάσταση στρατηγικής υποδομής» στο νότιο Ισραήλ, υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές πόλεις της περιοχής.

«Ομάδες βρίσκονται καθ' οδόν προς διάφορες τοποθεσίες επί τόπου με στόχο την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό. Οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν επισκευές υποδομών και την απομάκρυνση κινδύνων για την ασφάλεια και διεξάγονται σε συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας», αναφέρει η IEC.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη Χάιφα και προς το Ασκελόν στο νότο.

Οι πολίτες κλήθηκαν αμέσως να μεταβούν στα καταφύγια και να παραμείνουν μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

