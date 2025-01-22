Η προαλειφόμενη νέα πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ελίζ Στεφάνικ καταδίκασε χθες Τρίτη την «αντισημιτική γάγγραινα» που κατ’ αυτήν κυριαρχεί στον διεθνή οργανισμό κι επαναβεβαίωσε την ακλόνητη υποστήριξή της στο Ισραήλ στη σύγκρουσή του με τους Παλαιστίνιους.

Η βουλεύτρια της Νέας Υόρκης, η οποία επελέγη στα 40 της χρόνια από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να εκπροσωπήσει την Ουάσιγκτον στα Ηνωμένα Έθνη, είναι γνωστή για την ανυποχώρητη υποστήριξη του Ισραήλ και των αμερικανών εβραίων.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους, στις συζητήσεις μου με τον πρόεδρο Τραμπ, έδειξα ενδιαφέρον για το αξίωμα: δείτε την αντισημιτική γάγγραινα στα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν περισσότερες αποφάσεις που στοχοποιούν το Ισραήλ απ’ ό,τι για όλες τις χώρες και τις κρίσεις του κόσμου μαζί», ξεσπάθωσε η Ρεπουμπλικανή πολιτικός κατά τη διάρκεια ακρόασης για την επιβεβαίωση του διορισμού της στην επιτροπή διεθνών υποθέσεων της Γερουσίας.

Η κυρία Στεφάνικ είναι γνωστό πως έχει την ίδια γραμμή με τους ισραηλινούς υπουργούς της άκρας δεξιάς, οι οποίοι διατείνονται ότι η χώρα του έχει «βιβλικό δικαίωμα στη Δυτική Όχθη». Απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση όταν ερωτήθηκε σχετικά με το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση, ή αλλιώς το δικαίωμά τους να αποκτήσουν κράτος.

Την ίδια ημέρα που ο μεγιστάνας ονόμασε την κυρία Στεφάνικ επόμενη πρεσβεύτρια στον διεθνή οργανισμό, στα μέσα Νοεμβρίου, ονόμασε επίσης επόμενο πρεσβευτή στο Ισραήλ τον πρώην κυβερνήτη του Άρκανσο Μάικ Χάκαμπι, πολιτικό στενά συνδεδεμένο με το ισραηλινό ρεύμα του εποικισμού. Το 2017 δήλωνε «δεν υπάρχει κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Υπάρχει Ιουδαία και Σαμάρεια», χρησιμοποιώντας την βιβλική ονομασία της περιοχής, όπως και η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση.

Μένει οι διορισμοί της κυρίας Στεφάνικ και του κ. Χάκαμπι να επιβεβαιωθούν από τη Γερουσία, όπου η παράταξή τους έχει πλέον την πλειοψηφία των εδρών.

Για τη νεοϋορκέζα κοινοβουλευτικό, αυτό δεν αναμένεται να είναι παρά τυπική διαδικασία. Μπορεί άλλωστε να λογαριάζει στην υποστήριξη του Τζον Φέτερμαν, Δημοκρατικού γερουσιαστή που εκπροσωπεί την Πενσιλβάνια.

Η Ελίζ Στεφάνικ, που εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πάνω από μια δεκαετία, από το 2014, αρχικά θεωρείτο κεντροδεξιά προτού μετατραπεί σε σκληρή τραμπίστρια. Υπερασπίστηκε τον πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία όταν παραπέμφθηκε σε δίκη στη Γερουσία το 2019 και αρνήθηκε να επικυρώσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν.

Και στα τέλη του 2023, μαζί με άλλα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, άσκησε ασφυκτική πίεση να παραιτηθούν οι πρόεδροι τριών μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου του Χάρβαρντ, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατηγορία ότι δεν έκαναν αρκετά εναντίον αυτού που περιγράφτηκε ως κύμα αντισημιτισμού στις πανεπιστημιουπόλεις, του κύματος διαδηλώσεων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έχει προσάψει επανειλημμένα στον ΟΗΕ πως μαστίζεται από τη σαπίλα «του αντισημιτισμού», εξασφαλίζοντας επαίνους της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η σχέση της οποίας με τον διεθνή οργανισμό είναι ανοικτά συγκρουσιακή.

Πηγή: skai.gr

