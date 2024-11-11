CNN: Ο Τραμπ προσφέρει στην Ελίζ Στεφάνικ τη θέση της πρεσβεύτριας της χώρας στον ΟΗΕ

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στη Ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Ελίζ Στεφάνικ το αξίωμα της πρεσβεύτριας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ανέφερε χθες Κυριακή το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δυο πηγές του.

Η κ. Στεφάνικ, ηλικίας 40 ετών, η οποία εκλέγεται στη Νέα Υόρκη και είναι σήμερα η τέταρτη τη τάξει στην ιεραρχία της κοινοβουλευτικής ομάδας του GOP στην κάτω Βουλή, χαρακτηρίζεται απόλυτα πιστή σύμμαχος του κ. Τραμπ τα τελευταία χρόνια.

«Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ θα αρχίσει να λαμβάνει αποφάσεις για το ποιος θα υπηρετήσει στη δεύτερη κυβέρνησή του σύντομα. Οι αποφάσεις αυτές θα ανακοινωθούν, όταν γίνουν» ανέφερε η Κάρολαϊν Λίβιτ, εκπρόσωπος του κ. Τραμπ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει την πληροφορία του τηλεοπτικού δικτύου.

Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την κ. Στεφάνικ άμεσα.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε το Σάββατο ότι η πρώην αντίπαλός του στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων Νίκι Χέιλι και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δεν συμπεριληφθούν στη νέα κυβέρνησή του.

Η Χέιλι, πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ στην προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία (2017-2021), εντέλει τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Τραμπ για τον Λευκό Οίκο, παρά τη σκληρή σύγκρουσή τους όταν διεκδικούσε το χρίσμα της παράταξης ώστε να είναι αυτή η υποψήφια για την προεδρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει συζητήσεις και συναντήσεις με δυνητικούς υποψήφιους για διάφορες θέσεις στην κυβέρνησή του και στον κρατικό μηχανισμό ενόψει της ορκωμοσίας του την 20ή Ιανουαρίου 2025.

