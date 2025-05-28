Το κρέας καφέ αρκούδων, θα μπορούσε σύντομα να είναι διαθέσιμο προς κατανάλωση στη Σλοβακία, αφού η λαϊκιστική κυβέρνηση ενέκρινε την πώλησή του.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο για τη θανάτωση περίπου του ενός τετάρτου των 1.300 καφέ αρκούδων της χώρας, μετά από θανατηφόρες επιθέσεις που σημειώθηκαν.

Η σφαγή τους έχει εγκριθεί από το κράτος και έχει επικριθεί από οικολόγους και πολιτικούς της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η καφέ αρκούδα έχει χαρακτηριστεί ως «σχεδόν απειλούμενο» είδος στην ΕΕ από την Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Από την επόμενη εβδομάδα, οργανισμοί που υπάγονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος μπορούν να προσφέρουν το κρέας προς πώληση, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες και υγειονομικές προϋποθέσεις.

Οι αρκούδες έχουν γίνει πολιτικό ζήτημα στη Σλοβακία αφού αρκετά περιστατικά επιθέσεων από καφέ αρκούδες σε ανθρώπους έχουν σημειωθεί στη χώρα μερικές από τις οποίες θανατηφόρες.

Η χώρα ανέφερε συνολικά 54 επιθέσεις από αρκούδες από το 2000 έως το 2020. Ο μέσος αριθμός επιθέσεων έχει επίσης αυξηθεί σε 10 ετησίως, σύμφωνα με πρόχειρα στοιχεία.

Τον Απρίλιο, ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση μέχρι θανάτου ενώ περπατούσε σε ένα δάσος στην Κεντρική Σλοβακία.

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο ανακοίνωσε τη θανάτωση της αρκούδας, λέγοντας ότι : «Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι φοβούνται να πάνε στο δάσος».

Είπε ότι η κυβέρνησή του θα σκοτώσει έως και 350 καφέ αρκούδες - αριθμός που ισοδυναμεί με ολόκληρο τον πληθυσμό του είδους στην Ισπανία.

Η κυβέρνησή του υποστηρίζει ότι ένα πρόβλημα υπερπληθυσμού των αρκούδων οδήγησε στις επιθέσεις. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι επικριτές λένε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη.

Οι καφέ αρκούδες προστατεύονται αυστηρά βάσει των οδηγιών της ΕΕ και μπορούν να θανατωθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις - όπως απειλές για τη δημόσια ασφάλεια - όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Το κρέας αρκούδας δεν καταναλώνεται συνήθως στην Ευρώπη και θεωρείται λιχουδιά μόνο σε λίγες περιοχές, όπως μέρη της Ανατολικής Ευρώπης και σε σκανδιναβικές χώρες.

Πηγή: skai.gr

