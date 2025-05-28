Έντονη ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου στις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τη συνεργασία Γερμανίας–Ουκρανίας για την παραγωγή πυραύλων μακράς εμβέλειας, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Γερμανίας «πολύ ανεύθυνη».

Σχολιάζοντας ειδικά στις δηλώσεις Μερτς για τη χρηματοδότηση του ουκρανικού εξοπλιστικού προγράμματος, το Κρεμλίνο τόνισε πως δεν «πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για περαιτέρω πρόκληση του πολέμου».

Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη τάση, μια ανεύθυνη στάση που λαμβάνει η Γερμανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την έναρξη συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας για την παραγωγή όπλων μακράς εμβέλειας.

Ο Μερτς τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα εντείνει τη συνεργασία με το Κίεβο και θα συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επανέλαβε την κατεπείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας να μπορεί να εξαπολύει πλήγματα σε μεγάλες αποστάσεις, ενισχύοντας το αίτημα του Κιέβου για πιο προηγμένα οπλικά συστήματα.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών θα υπογράψουν εντός της ημέρας συμφωνία για οπλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας τα οποία κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σημείωσε ο Μερτς, τονίζοντας ότι με αυτά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν χωρίς περιορισμούς να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους και εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Πρόκειται για μια συνεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στην Ουκρανία όσο και εδώ, στη Γερμανία», δήλωσε ο Μερτς, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση συγκεκριμένα για το σύστημα Taurus, ο καγκελάριος δήλωσε ότι το Βερολίνο θέλει να εξοπλίσει την Ουκρανία με κάθε δυνατότητα που θα την καταστήσει ικανή να αμυνθεί στη ρωσική επίθεση, επανέλαβε ωστόσο ότι «δεν θα συζητηθούν δημοσίως» αυτά τα θέματα και περιορίστηκε να δηλώσει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας θα εντατικοποιηθούν κατά το προσεχές διάστημα. Ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε ότι στόχος είναι η δυνατότητα κοινής παραγωγής.

