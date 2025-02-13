«Η σελίδα δεν βρέθηκε»: Διεγράφησαν πάνω από 350 κυβερνητικές ιστοσελίδες για ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ

Αν ένας δάσκαλος ήθελε να βρει οδηγίες στις αρχές Ιανουαρίου για το πώς να υποστηρίξει τους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, θα μπορούσε να μπει σε έναν κυβερνητικό ιστότοπο για πηγές. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει πια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Είναι μία από τις περισσότερες από 350 κυβερνητικές ιστοσελίδες που σχετίζονται με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ που έχουν διαγραφεί από τους ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς ιστότοπους, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο (CAP), μια φιλελεύθερη ομάδα έρευνας και υπεράσπισης.

Παραδείγματα τέτοιων πηγών περιλαμβάνουν οδηγούς για σχολεία που εφαρμόζουν πολιτικές κατά της παρενόχλησης χωρίς αποκλεισμούς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης για ΛΟΑΤΚΙ, αναφέρει η έκθεση.

«Οι σελίδες αυτές περιέχουν βασικές πληροφορίες για τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ και όσους εργάζονται μαζί τους, και η διάγραφή τους σηματοδοτεί έναν σοβαρά ανησυχητικό περιορισμό ζωτικής σημασίας πληροφοριών», αναφέρει η CAP στην έκθεσή της.

Σε απάντηση που έστειλε μέσω email σε αίτημα για σχολιασμό της έκθεσης, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι «έδωσαν στον πρόεδρο Τραμπ εντολή να εφαρμόσει την ατζέντα του με κοινή λογική, “Πρώτα η Αμερική”».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί την εκτελεστική του εξουσία για να αποκαταστήσει γρήγορα την κοινή λογική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αναμένεται να ευθυγραμμιστούν με τις οδηγίες του Προέδρου σχετικά με τις άδικες και αντιλαϊκές πολιτικές DEI (προγράμματα συμπερίληψης, ισότητας και ένταξης)», δήλωσε η Κέλι.

Η διαγραφή των κυβερνητικών ιστοσελίδων έρχεται μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας σειράς εκτελεστικών διαταγμάτων που επηρεάζουν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η απαγόρευση πρακτικών πολυμορφίας, ισότητας και ένταξης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η δήλωση ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα - αρσενικό και θηλυκό - και η απαγόρευση συμμετοχής των διαφυλικών γυναικών σε γυναικεία αθλήματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουν ιστοσελίδες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει αμέσως ορισμένες πληροφορίες δημόσιας υγείας που αφαιρέθηκαν από ιστότοπους τις τελευταίες ημέρες και τις οποίες γιατροί και ερευνητές δήλωσαν ότι χρειάζονταν για τη θεραπεία ασθενών και την παρακολούθηση ασθενειών σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: skai.gr

