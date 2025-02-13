Όλαφ Σολτς: Όχι σε μια υπαγορευμένη ειρήνη στην Ουκρανία

«Δεν θα υποστηρίξουμε ποτέ μια υπαγορευμένη ειρήνη» στην Ουκρανία, τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στην πρόσφατη επικοινωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας και επανέλαβε τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης για μια «δίκαιη ειρήνη».

«Η ειρήνη πρέπει να μπορεί να διαρκέσει. Και για αυτό μια υπαγορευμένη ειρήνη δεν θα έχει ποτέ την υποστήριξή μας», δήλωσε ο κ. Σολτς. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να μην υπάρξει ποτέ ξανά πόλεμος στη Γερμανία».

Αυτή η δήλωση μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, αλλά σε αυτή την κατάσταση είναι κατάλληλη, συνέχισε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι το «φρένο χρέους» θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επιπλέον αμυντικές δαπάνες. Κάλεσε μάλιστα το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, προκειμένου να απελευθερωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια πέρα από τον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

