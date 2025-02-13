«Όχι εκτοπισμοί»: Το Βατικανό επιμένει ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει «να παραμείνουν στη γη τους»

Ανώτατος αξιωματούχος του Βατικανού απέρριψε την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μετεγκατασταθούν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα, λέγοντας ότι «ο παλαιστινιακός πληθυσμός πρέπει να παραμείνει στη γη του».



«Αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη σημεία της Αγίας Έδρας: όχι εκτοπισμοί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πιέτρο Παρολίν στο περιθώριο συνάντησης Ιταλίας-Βατικανού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Πηγή: skai.gr

Η απομάκρυνση των Παλαιστινίων θα προκαλούσε περιφερειακές εντάσεις και «δεν έχει νόημα», καθώς γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία αντιτίθενται, συνέχισε.«Η λύση κατά τη γνώμη μας είναι αυτή των δύο κρατών, γιατί αυτό σημαίνει επίσης να δίνουμε ελπίδα στον πληθυσμό», επισήμανε ο Παρολίν.Ο Τραμπ πρότεινε να αναλάβει την κυριότητα της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας και να μεταφέρει περισσότερουςτης στην Ιορδανία ή την Αίγυπτο. Πάπας Φραγκίσκος επέκρινε αυτή την εβδομάδα τα σχέδια του Τραμπ για μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες — προκαλώντας σκληρή αμερικανική απάντηση.Σε μια επιστολή προς τους επισκόπους των ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας χαρακτήρισε τους εκτοπισμούς «μείζονα κρίση» πουτων μεταναστών.Ο «τσάρος» των συνόρων του Τραμπ,απάντησε οργισμένα: «Μακάρι να ασχοληθεί με την Καθολική Εκκλησία και να διορθώσει τα πράγματα (στην εκκλησία) και να αφήσει την επιβολή του νόμου στα σύνορα σε εμάς».

