Αμερικανός δικαστής ανέστειλε την Τρίτη για πέντε ημέρες τις απολύσεις 11 αξιωματικών της CIA που διατάχθηκαν να παραιτηθούν ή να αντιμετωπίσουν επικείμενη απόλυση, σύμφωνα με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο δικηγόρος τους.

Ο δικηγόρος, Κέβιν Σάλιβαν, είπε στο Reuters ότι ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ Άντονι Τρένγκα εξέδωσε προφορική διοικητική αναστολή μετά από ακρόαση, δίνοντας στην κυβέρνηση προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να καταθέσει την απάντησή της στο αίτημα του Σάλιβαν για προσωρινή απαγόρευση περιορισμού.

«Αυτοί οι άνθρωποι απολύονται μόνο και μόνο λόγω της υπόθεσης ότι είναι αριστεροί», είπε ο Σάλιβαν, πρώην μυστικός αξιωματικός της CIA.

Οι διοικητικές αναστολές, οι οποίες δεν ασχολούνται με την ουσία μιας υπόθεσης, είναι διαταγές για σύντομη παύση της επίμαχης αγωγής προκειμένου να διατηρηθεί το status quo και να δοθεί στα δικαστήρια περισσότερος χρόνος για να εξετάσουν νομικά επιχειρήματα.

Ο Σάλιβαν είπε ότι οι πελάτες του είναι μεταξύ 51 αξιωματικών της CIA που διορίστηκαν προσωρινά σε προγράμματα της DEIA, οι οποίοι τέθηκαν σε διοικητική άδεια μετ' αποδοχών δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε σαρωτική εκτελεστική εντολή στις 22 Ιανουαρίου που τερματίζει τέτοια προγράμματα σε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Οι 51 αξιωματικοί κλήθηκαν στο κέντρο επισκεπτών, έξω από την περίμετρο υψίστης ασφαλείας της υπηρεσίας στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, και τους «κατασχέθηκαν» τα διακριτικά της ταυτότητάς τους, είπε.

Τους δόθηκαν τρεις επιλογές που διατάχθηκαν να αποδεχθούν έως τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης: συνταξιοδότηση έως την 1η Οκτωβρίου, παραίτηση με ισχύ την Τρίτη ή τερματισμός στις 20 Μαΐου, σύμφωνα με αντίγραφα μη διαβαθμισμένων ειδοποιήσεων που έλαβαν οι αξιωματικοί, σύμφωνα με το Reuters.

Αν δεν έπαιρναν τις αποφάσεις τους εντός της προθεσμίας, θα απολυόταν, ανέφεραν τα σχετικά έγγραφα, ένα από τα οποία είχε θέσεις για τις υπογραφές τους και για την υπογραφή ενός μάρτυρα.

Ο Σάλιβαν είπε ότι οι εντολές παραβιάζουν τις διοικητικές διαδικασίες της CIA, τον νόμο περί διοικητικών διαδικασιών και τα συνταγματικά δικαιώματα των πελατών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.