Η Ρωσία πρόκειται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 25%, στο υψηλότερο ρεκόρ, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεσμεύεται να συνεχίσει τις πολεμικές του προσπάθειες στην Ουκρανία και να κλιμακώσει περαιτέρω την αντιπαράθεσή του με τη Δύση.

Η τελευταία προγραμματισμένη αύξηση των δαπανών θα οδηγήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας στα 13,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια (109 δισεκατομμύρια λίρες) το 2025, σύμφωνα με τα προσχέδια του προϋπολογισμού που δημοσιεύθηκαν χθες, Δευτέρα στον ιστότοπο του κοινοβουλίου. Πρόκειται για περίπου 3 τρισεκατομμύρια ρούβλια περισσότερα από ό,τι είχε διαθέσει η ρωσική κυβέρνηση για την άμυνά της φέτος, που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ.

Συνολικά, οι δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών κρατικών δαπανών της Ρωσίας – ή αλλιώς 41,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2025.

«Αυτή η αύξηση αποτελεί επιβεβαίωση ότι η οικονομία έχει στραφεί σε πολεμική βάση και, ακόμη και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει σύντομα, η διοχέτευση χρημάτων στον στρατό και ο φουσκωμένος αμυντικός τομέας θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα της Ρωσίας», λέει η Bell, μια κορυφαία ρωσική ιστοσελίδα που ειδικεύεται σε οικονομικά ζητήματα.

«Είναι σαφές ότι οι δαπάνες για τον στρατό και την ασφάλεια θα υπερβούν τις συνδυασμένες δαπάνες για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική πολιτική και την εθνική οικονομία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι κοινωνικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν κατά 16% από 7,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια φέτος σε 6,5 τρισ. ​​ρούβλια το επόμενο έτος.

Η τεράστια ρωσική επένδυση στον στρατό έχει ανησυχήσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ΝΑΤΟ υποτίμησε την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει έναν μακροπρόθεσμο πόλεμο. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία αντιμετωπίζει αβεβαιότητα σχετικά με το επίπεδο μελλοντικής υποστήριξης από τους στενότερους συμμάχους της.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές για τη Ρωσία είναι πολύ πιο ζοφερές από ό,τι πριν από την εισβολή.

Η στροφή του Κρεμλίνου προς την Κίνα και σε άλλες αγορές, η κατάρρευση των κυρώσεων και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την άμεση πρόσβαση στις δυτικές αγορές ή στην τεχνολογία.

Η έκρηξη των στρατιωτικών δαπανών της Ρωσίας έχει εκτοξεύσει τον πληθωρισμό στο εσωτερικό, αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να αυξήσει το κόστος δανεισμού, ενώ η χώρα παλεύει με έντονες ελλείψεις εργατικού δυναμικού καθώς η Μόσχα διοχετεύει δημοσιονομικούς και φυσικούς πόρους στον στρατό.

