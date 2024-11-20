Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος αποφεύγει ηθελημένα τις πομπώδεις επιδείξεις και τα προνόμια που συνεπάγεται η θέση του, ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αποφάσισε ότι ένα απλό, ξύλινο φέρετρο του αρκεί όταν θα έρθει η ώρα για την κηδεία του.

Το Βατικανό ανακοίνωσε επισήμως σήμερα ότι ο Φραγκίσκος θα παραιτηθεί από μια πρακτική πολλών αιώνων, που θέλει τον ποντίφικα να ενταφιάζεται σε τρία αλλεπάλληλα φέρετρα, φτιαγμένα από κυπαρίσσι, μόλυβδο και βελανιδιά. Αντιθέτως, θα ταφεί σε ένα απλό, ξύλινο φέρετρο με επίστρωση από ψευδάργυρο.

Η σορός του Φραγκίσκου δεν θα εκτεθεί επίσης σε λαϊκό προσκύνημα σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπως συνέβη με τους προκατόχους του. Οι επισκέπτες θα μπορούν να υποβάλουν τα σέβη τους, όμως η σορός του θα παραμείνει μέσα στο φέρετρο, με κλειστό το καπάκι.

Ο Φραγκίσκος, που θα κλείσει τα 88 του χρόνια στις 17 Δεκεμβρίου, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, όμως εδώ και μερικούς μήνες φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις του, επειδή πονά στα γόνατα και την πλάτη, όμως τον Σεπτέμβριο έκανε δύο απαιτητικά ταξίδια στο εξωτερικό και τον Οκτώβριο φιλοξένησε τη σύνοδο των ηγετικών στελεχών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό.

Ήδη από πέρυσι ο Φραγκίσκος είχε πει ότι θέλει να απλοποιήσει τις μεγαλοπρεπείς τελετές που οργανώνονταν για τις κηδείες των προκατόχων του. Θα γίνει επίσης ο πρώτος πάπας εδώ και πάνω από έναν αιώνα που θα ταφεί εκτός του Βατικανού. Αντί να ενταφιαστεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπου αναπαύονται 91 ποντίφικες, ο Φραγκίσκος προτιμά τη Βασιλική της Παρθένου Μαρίας στη Ρώμη, επειδή είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Σε αυτήν την εκκλησία πηγαίνει για να προσευχηθεί πριν και μετά τα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Ο τελευταίος πάπας που ενταφιάστηκε εκτός του Βατικανού ήταν ο Λέων ΙΓ΄, που πέθανε το 1903 και αναπαύεται στη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη στο Λατερανό, στη Ρώμη.

Τα τρία φέρετρα χρησιμοποιούνται κατά παράδοση για την ταφή ώστε να σφραγίζεται αεροστεγώς η σορός του ποντίφικα. Δίνεται έτσι και η δυνατότητα να ενταφιάζονται μαζί του νομίσματα ή διατάγματα που είχε εκδώσει ο πάπας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.