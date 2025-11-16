Λογαριασμός
Ουκρανία: Ισχυρίζεται ότι έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι κατέγραψε τις εκρήξεις και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών

Ουκρανία

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουίμπισεφσκ στην περιοχή της Ρωσίας Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι κατέγραψε τις εκρήξεις και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία
