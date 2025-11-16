Ουκρανία: Ισχυρίζεται ότι έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουίμπισεφσκ στην περιοχή της Ρωσίας Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι κατέγραψε τις εκρήξεις και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών.

💥 The General Staff has confirmed the strike on an oil refinery in Russia’s Samara region.



Explosions and a fire were reported in the area of the Novokuibyshevsk oil refinery. pic.twitter.com/I9ROsk3LP9 — UNITED24 Media (@United24media) November 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.