Ο γουατεμαλτέκος δημοσιογράφος κι αγωνιστής κατά της διαφθοράς Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα επέστρεψε στη φυλακή χθες Δευτέρα, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου που έβαλε τέλος στην κράτησή του κατ’ οίκον από τον Οκτώβριο.

Ο δικαστής Έρικ Γκαρσία ανέφερε πως «διέταξε ο δημοσιογράφος Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα να επιστρέψει στη νομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν προηγουμένως», στη φυλακή, απόφαση «με άμεση ισχύ», μετά την απόφαση εφετείου, το οποίο ακύρωσε απόφαση να τεθεί σε κράτηση κατ’ οίκον.

Αφού ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία, στον κ. Σαμόρα περάστηκαν χειροπέδες από μέλη της υπηρεσίας φυλακών για να μεταχθεί στο κέντρο κράτησης Μαρισκάλ Σαβάλα, στην πρωτεύουσα Γουατεμάλα.

Ο ιδρυτής της εφημερίδας El Periódico, 68 ετών, ήδη πέρασε πάνω από 800 ημέρες στη φυλακή αυτή, από τον Ιούλιο του 2022 ως τον Οκτώβριο του 2024.

Συνελήφθη αφού η εφημερίδα του δημοσίευσε σειρά άρθρων και ρεπορτάζ για υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλεκόταν ο δεξιός πρώην πρόεδρος Αλεχάντρο Γιαματέι (2020-2024).

Υπό ασφυκτική πίεση, η εφημερίδα του έκλεισε το 2023, ενώ ο εκδότης της παρέμενε στη φυλακή.

Δικαστήριο τον είχε καταδικάσει τον Ιούνιο του 2023 να εκτίσει έξι χρόνια κάθειρξης για «ξέπλυμα χρήματος», αλλά η απόφαση αυτή έκτοτε ακυρώθηκε και θα πρέπει να διεξαχθεί νέα δίκη.

Η φυλάκισή του έχει καταδικαστεί από τις ΗΠΑ, τον ΟΗΕ, τη Διεθνή Αμνηστία και ακόμη και από τον σημερινό πρόεδρο της Γουατεμάλας, τον σοσιαλδημοκράτη Μπερνάρντο Αρέβαλο, που χαρακτηρίζει «κατάχρηση εξουσίας» τις διώξεις σε βάρος του δημοσιογράφου από την εισαγγελία.

Χθες ο Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα διατράνωσε για ακόμη μια φορά την αθωότητά του στο δικαστήριο και πρόσθεσε πως εννοεί να συνεχίσει «τη σύγκρουση με το μαφιόζικο κράτος», με «τις εγκληματικές μαφίες που χειραγωγούν τη δικαιοσύνη» κατά τρόπο «αυθαίρετο».

Η Διαμερικανική Ένωση Τύπου (SIP) επέκρινε έντονα τη νέα δικαστική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας μέσω X ότι «η αυθαίρετη απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί σοβαρό παράδειγμα του πολιτικού διωγμού και της επίθεσης στην ελευθερία της έκφρασης στη Γουατεμάλα».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontières, RSF) εξέφρασε από την πλευρά της «αγανάκτηση» και απηύθυνε «έκκληση στο δικαστικό σύστημα της Γουατεμάλα να σεβαστεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και να πάψει να καταχράται τους νομικούς μηχανισμούς για να φιμώνει δημοσιογράφους» με ανακοίνωσή της.

Η Άνα Πικέρ, διευθύντρια του τμήματος για την αμερικανική ήπειρο στη Διεθνή Αμνηστία —που χαρακτηρίζει τον κ. Σαμόρα «κρατούμενο για λόγους συνείδησης»— κάλεσε να «απελευθερωθεί αμέσως» ο δημοσιογράφος, προσθέτοντας πως «επείγει να λάβει τέλος ο δικαστικός διωγμός με σκοπό να φιμωθούν διαφωνούσες φωνές» στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Από πλευράς κυβέρνησης, η γραμματεία επικοινωνίας της προεδρίας εξέφρασε με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε την ανησυχία της για τη «συνέχιση του διωγμού» του κ. Σαμόρα και κάλεσε από τη δικαστική εξουσία να πάρει τον δρόμο προς «μια δικαιοσύνη διαφανή και αμερόληπτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.