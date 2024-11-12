Λογαριασμός
Η Ρωσία κατέρριψε 13 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Όλα τα drones καταρρίφθηκαν σε ρωσικές περιφέρειες, οι οποίες γειτονεύουν με την ουκρανική επικράτεια

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 13 drones που εξαπολύθηκαν από τον στρατό της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Όλα τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου καταρρίφθηκαν σε ρωσικές περιφέρειες, οι οποίες γειτονεύουν με την ουκρανική επικράτεια, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Drones
