Η Ρωσία κατέρριψε 13 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 13 drones που εξαπολύθηκαν από τον στρατό της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Όλα τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου καταρρίφθηκαν σε ρωσικές περιφέρειες, οι οποίες γειτονεύουν με την ουκρανική επικράτεια, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

