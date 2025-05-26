Μια μεγάλη συγκέντρωση στην Ιερουσαλήμ για τον εορτασμό της «επανένωσης», όπως τη χαρακτηρίζουν, της Πόλης το 1967 μετά την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ έπειτα από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, κατέληξε σε χάος τη Δευτέρα, καθώς ακροδεξιοί Ισραηλινοί Εβραίοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους, ομοεθνείς Ισραηλινούς και δημοσιογράφους, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Η ετήσια «Γιόμ Γερουσαλάιμ» (Η Ημέρα της Ιερουσαλήμ, στα εβραϊκά) προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι φώναζαν, χόρευαν και κυμάτιζαν ισραηλινές σημαίες και φέτος.

Israeli far-right ministers Bezalel Smotrich and Itamar Ben Gvir joined settler hate marches in occupied Jerusalem, where settlers chanted "Death to Arabs" and praised the genocide in Gaza, calling for a new Nakba as the path to victory. pic.twitter.com/hGjjJgY0Hm — Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2025

Today is Jerusalem Day. An Israeli 🇮🇱 national holiday celebrating the annexation of East Jerusalem and the West Bank 🇵🇸



Here right wing settlers in their thousand chant “death to Arabs”, “we’ll burn your villages”



Zionism is a racist hate cult.pic.twitter.com/v76mVOsFpB — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 26, 2025

Τα πρώτα επεισόδια σημειώθηκαν στην περιτειχισμένη Παλιά Πόλη λίγο μετά το μεσημέρι, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, όταν νεαροί διαδηλωτές άρχισαν να παρενοχλούν τους λίγους Παλαιστίνιους καταστηματάρχες που δεν είχαν κλείσει ακόμη τα καταστήματά τους ενόψει της διαδήλωσης.

Οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι Ισραηλινοί που ζουν σε οικισμούς στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, άρχισαν στη συνέχεια να στοχοποιούν Ισραηλινούς αριστερούς ακτιβιστές και δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν τη συγκέντρωση.

Οι διαδηλωτές φώναζαν εθνικιστικά συνθήματα και ζητούσαν βία κατά των Παλαιστινίων, φωνάζοντας: «Θάνατος στους Άραβες».

BREAKING: lSRAELl SETTLERS ARE MARCHING THROUGH JERUSALEM, CHANTING “DEATH TO ARABS” AND “MAY YOUR VILLAGE BURN,”



While also assaulting Palestinian women and elderly civilians. pic.twitter.com/3u3Bm0Vp2R — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 26, 2025

Μια ομάδα νεαρών εποίκων έφτυσε μια Παλαιστίνια γυναίκα και δημοσιογράφους, και η ισραηλινή αστυνομία που βρισκόταν κοντά δεν παρενέβη, δήλωσε ο μάρτυρας του Reuters.

Ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι οι νεαροί Ισραηλινοί διαδηλωτές δεν μπορούσαν να συλληφθούν επειδή ήταν κάτω των 18 ετών.

Ο ηγέτης της αριστερής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Γκολάν, πρώην αναπληρωτής διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισε τις εικόνες βίας στην Παλιά Πόλη «σοκαριστικές». Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Δεν είναι έτσι η αγάπη για την Ιερουσαλήμ. Έτσι είναι το μίσος, ο ρατσισμός και ο εκφοβισμός».

«Θα διατηρήσουμε την Ιερουσαλήμ ενωμένη, ολόκληρη και υπό ισραηλινή κυριαρχία», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Thousands of Jews came to the Western Wall in Jerusalem to celebrate Jerusalem Day tonight. ✡️



We're more united than ever before. 🤍 pic.twitter.com/rGdGT7uY86 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) May 26, 2025

Ένας εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας με έδρα τη Δυτική Όχθη καταδίκασε την πορεία και την επίσκεψη του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στο τέμενος Αλ-Άκσα.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, «οι επανειλημμένες εισβολές στο συγκρότημα του τεμένους Αλ-Άκσα και οι προκλητικές πράξεις όπως η ύψωση της ισραηλινής σημαίας στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ.

Συγκρούσεις ξέσπασαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς αριστεροί Ισραηλινοί ακτιβιστές παρενέβησαν για να απομακρύνουν τους Παλαιστίνιους από νεαρούς ακροδεξιούς Ισραηλινούς Εβραίους που απειλούσαν τους περαστικούς, ανέφεραν μάρτυρες.

Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη συγκέντρωση παρενοχλήθηκαν επανειλημμένα και σε ορισμένες περιπτώσεις δέχτηκαν επίθεση, δήλωσε ο μάρτυρας του Reuters.

A Palestinian man confronts a group of Israeli settlers who attacked him at Damascus Gate in the Old City of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/Xr0PNIncbh — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 26, 2025

Επίσκεψη Γκβιρ στην Πλατεία των Τεμενών

Νωρίτερα, ο Μπεν Γβιρ επισκέφθηκε το συγκρότημα του τζαμιού Αλ-Άκσα στην περιτειχισμένη Παλιά Πόλη, γνωστό στους Εβραίους ως «Όρος του Ναού» και στους Άραβες ως το «Ευγενές Ιερό», τον τρίτο ιερότερο τόπο στο Ισλάμ.

«Ανέβηκα στο Ορος του Ναού για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκα για τη νίκη στον πόλεμο (στην Γάζα), για την επιστροφή των ομήρων μας και για την επιτυχία του νέου αρχηγού του Σιν Μπετ, του στρατηγού Νταβίντ Ζίνι. Χαρούμενη Ημέρα της Ιερουσαλήμ!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου, που ανέβηκε συνοδεία μελών της κυβέρνησης, μελών της Κνεσέτ, δεκάδων εβραίων εποίκων και φωτογράφων στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το τέμενος Αλ-Ακσα, τρίτος κατά σειρά ιερός τόπος του ισλάμ.

Σύμφωνα με μια συμφωνία δεκαετιών, το συγκρότημα διοικείται από ένα ιορδανικό ισλαμικό ίδρυμα. Οι Εβραίοι, οι οποίοι θεωρούν το συγκρότημα ως την τοποθεσία δύο αρχαίων ναών, επιτρέπεται να το επισκέπτονται αλλά όχι να προσεύχονται εκεί.

Ο Μπεν Γβιρ, του οποίου η επίσκεψη καταδικάστηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή και την Ιορδανία, μαζί με άλλους στην ακροδεξιά στο Ισραήλ πιέζει εδώ και καιρό για το δικαίωμα προσευχής των Εβραίων στον χώρο.

Η φετινή Πορεία συνέπεσε και πάλι με τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος διανύει τον 20ό μήνα του, και την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον Παλαιστινίων μαχητών στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιθέσεις σε Παλαιστίνιους κατοίκους έχουν αυξηθεί.

Η πορεία συχνά πυροδοτεί ένταση καθώς υπερεθνικιστές Εβραίοι συρρέουν σε παλαιστινιακές περιοχές της περιτειχισμένης Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, καθ' οδόν προς το Δυτικό Τείχος, έναν από τους πιο ιερούς τόπους του Ιουδαϊσμού, το οποίο εφάπτεται του συγκροτήματος του τζαμιού.

Το συλλαλητήριο του 2021 οδήγησε σε έναν σύντομο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής μαχητικής ομάδας Χαμάς. Ο τρέχων πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ.

Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένης της Παλιάς Πόλης, από την Ιορδανία στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967. Οι Παλαιστίνιοι οραματίζονται την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα ενός μελλοντικού κράτους που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Οι περισσότερες χώρες θεωρούν την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατεχόμενη περιοχή και δεν αναγνωρίζουν την ισραηλινή κυριαρχία επ' αυτής. Το Ισραήλ θεωρεί την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια, αδιαίρετη πρωτεύουσά του.

Το 2017, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφερε εκεί την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ. Την Κυριακή, ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι, ένας ευαγγελικός χριστιανός, συνεχάρη το Ισραήλ για αυτό που αποκάλεσε επανένωση της πόλης πριν από 58 χρόνια.

Η Ναόμι Χίρσλερ, 39 ετών, Ισραηλινή κομμώτρια από την Ιερουσαλήμ, περπατώντας δίπλα από κλειστά καταστήματα παλαιστινιακών ιδιοκτητών στην Παλιά Πόλη, είπε ότι παρακολουθεί τη συγκέντρωση κάθε χρόνο.

«Είναι κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Το νιώθεις. Είναι μια ευτυχία που πηγάζει από μέσα σου», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ χαρούμενη που έχουμε την Ιερουσαλήμ για εμάς».

Πηγή: skai.gr

