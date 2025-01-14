Λογαριασμός
Η Ρωσία επέβαλε πρόστιμο 78 εκατ. δολαρίων στην Google

Ρωσικό περιφερειακό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 8 δισ. ρουβλίων (77,9 εκατ. δολαρίων) στην Google για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της χώρας

Google

Ρωσικό περιφερειακό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 8 δισ. ρουβλίων (77,9 εκατ. δολαρίων) στην Google την Τρίτη για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια διατάσσει τις ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες να κατεβάζουν το περιεχόμενο που θεωρεί παράνομο, εκδίδοντας πρόστιμα όταν διαπιστώνει αδυναμία συμμόρφωσης με τους κανόνες της

TAGS: Google Ρωσία
