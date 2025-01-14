Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ την ερχόμενη Δευτέρα, στη δεύτερη θητεία του στο αξίωμα, επισφραγίζοντας μία από τις πιο εκπληκτικές πολιτικές ανατροπές στην αμερικανική ιστορία.

Η ημέρα της ορκωμοσίας είναι, κατά παράδοση, σε μεγάλο βαθμό φαντασμαγορική. Ένας πρόεδρος φεύγει από τον Λευκό Οίκο και ένας άλλος έρχεται. Αλλά ο Τραμπ έχει επίσης δεσμευτεί να υπογράψει έναν καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων για θέματα που κυμαίνονται από την ασφάλεια των συνόρων έως την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την ημέρα της ορκομωσίας:

Πότε είναι η ορκωμοσία;

Ο Τραμπ θα ορκιστεί, πιθανότατα από τον επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια ο Τραμπ θα εκφωνήσει την ομιλία του. Σε συνεντεύξεις του έχει πει ότι σκοπεύει να είναι εμψυχωτική και ενωτική. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια απόκλιση από την πρώτη του ομιλία το 2017, στην οποία έκανε λόγο λεπτομερώς για μια διαλυμένη χώρα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παραστεί στην τελετή και να παρακολουθήσει τη μεταβίβαση της εξουσίας, μια στάση που δεν κράτησε ο Τραμπ τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Χιλιάδες θεατές χωρίς εισιτήρια αναμένεται να βρεθούν στο National Mall και να παρακολουθήσουν την τελετή σε γιγαντοοθόνες.

Ποιοι έχουν προσκληθεί;

Ο Τραμπ έχιε προσκαλέσει αρκετούς ξένους ηγέτες στην τελετή. Ιστορικά, δεν παρευρίσκονταν στην ορκωμοσία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και έστελναν διπλωμάτες στη θέση τους.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, δήλωσε ότι θα παραστεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ένας άλλος υποστηρικτής του Τραμπ, ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να παρευρεθεί στην τελετή. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν θα παραστεί, παρά την πρόσκληση, αλλά θα στείλει έναν απεσταλμένο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι ελπίζει να παραστεί στα εγκαίνια.

Ποια θα τραγουδήσει στην ορκομωσία - Συναυλία και απο τους Village People

Η σταρ της κάντρι μουσικής Κάρι Άντεργουντ (Carrie Underwood) και νικήτρια του «American Idol» θα τραγουδήσει στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στις 20 Ιανουαρίου.

Η Άντεργουντ πρόκειται να εμφανιστεί λίγο πριν ο Τραμπ ορκιστεί στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ..

Επίσης το διάσημο αμερικανικό συγκρότημα «Village People», που έγινε γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του '70 για τις χορευτικές-ποπ επιτυχίες του, θα εμφανιστεί σε δύο εκδηλώσεις πριν την ορκωμοσία.

Σημειώνεται ότι το τραγούδι τους «Y.M.C.A.» έγινε βασικό στοιχείο των προεκλογικών συγκεντρώσεων του Τραμπ μαζί με την επιτυχία τους «Macho Man».

Παρέλαση

Μετά το γεύμα με τους ηγέτες του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Τραμπ θα προχωρήσει στη Λεωφόρο Πενσυλβάνια με αυτοκινητοπομπή προς τον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από πομπή στρατιωτικών συνταγμάτων, σχολικές μπάντες και πολίτες. Ο νέος πρόεδρος και οι καλεσμένοι του θα παρακολουθήσουν στη συνέχεια την υπόλοιπη παρέλαση από μια εξέδρα επιθεώρησης.

Ξεκινώντας τη δουλειά

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μπαράσο, σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στο CBS στις 12 Ιανουαρίου ότι την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Τραμπ θα υπάρξει «χιονοθύελλα εκτελεστικών διαταγμάτων για την οικονομία και για τα σύνορα».

Δύο πηγές με γνώση των σχεδίων δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ ετοιμάζει έναν καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων. Αναμένεται να υπογράψει διατάγματα που θα δίνουν στους αξιωματικούς μετανάστευσης μεγαλύτερη ευχέρεια να συλλαμβάνουν μετανάστες χωρίς ποινικό μητρώο, να στείλει περισσότερους στρατιώτες στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και να επανεκκινήσει την κατασκευή του συνοριακού τείχους.

Τα διατάγματα θα περιλαμβάνουν μια προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας και την υλοποίηση της προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ για γεωτρήσεις.

Ο Τραμπ είναι επίσης πιθανό να εκδώσει το πρώτο κύμα αμνηστίας για κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη συμμετοχή τους στην πολιορκία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ποιοι θα καλύψουν τα έξοδα;

Το βράδυ της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από γκαλά σε διάφορες τοποθεσίες της Ουάσινγκτον, σε ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να παραστεί ο Τραμπ.

Οι επίσημες εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από την επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ, της οποίας προεδρεύουν οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας εργολάβος ακινήτων, ο οποίος είναι η επιλογή του Τραμπ για να γίνει απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, και η Κέλι Λόφλερ, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ και επιλογή του Τραμπ για να ηγηθεί της Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων.

Η Amazon, της οποίας ηγείται ο ιδρυτής Τζεφ Μπέζος, και η Meta, της οποίας ηγείται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δήλωσαν ότι θα δωρίσουν από 1 εκατ. δολάρια στην επιτροπή, όπως και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν. Η Uber και ο διευθύνων σύμβουλός της Ντάρα Κοσροβσάχι έχουν δωρίσει από 1 εκατ. δολάρια.

Η επιτροπή του Τραμπ θα είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των εξόδων για όλα τα έξοδα εκτός από την τελετή ορκωμοσίας στο Καπιτώλιο, η οποία βαρύνει τους φορολογούμενους.

Ο Τραμπ συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 106,7 εκατ. δολαρίων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της ορκωμοσίας του το 2017.

Εκδήλωση σε προεκλογικούς ρυθμούς

Την Κυριακή, την παραμονή της ορκωμοσίας, ο Τραμπ πρόκειται να διοργανώσει μια προεκλογική συγκέντρωση «Make America Great Again Victory Rally» σε μια αρένα στο κέντρο της Ουάσινγκτον.

Αναμένεται χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ να βγουν στους δρόμους για τις εορταστικές εκδηλώσεις της τελετής ορκωμοσίας.

Πηγή: skai.gr

