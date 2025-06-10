Ισραηλινά πολεμικά πλοία έπληξαν στόχους στην πόλη-λιμάνι Χουντάιντα στην Υεμένη που ελέγχεται από τους Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε επιθετικές ενέργειες των Χούθι που στόχευαν το Ισραήλ.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μαύρο σύννεφο καπνού στην περιοχή, με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Masirah, που διοικείται από τους Χούθι, να αναφέρει δύο ξεχωριστές επιθέσεις.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα τους Χούθι της Υεμένης, συμμάχους του Ιράν, ότι θα αντιμετωπίσουν ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό, αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ, ενώ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό έπληξε σήμερα με πυραύλους το λιμάνι Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη.

«Σήμερα το πρωί, πυραυλοφόρα σκάφη του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού έπληξαν στόχους που ανήκουν στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα (...) σε απάντηση στις επιθετικές ενέργειες του καθεστώτος των Χούθι έναντι του Κράτους του Ισραήλ, κυρίως στην εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του ισραηλινού εδάφους και των ισραηλινών πολιτών», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah μετέδωσε ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε τις αποβάθρες του λιμανιού Αλ-Χοντέιντα με δύο πλήγματα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν στην ανακοίνωσή τους πως το λιμάνι χρησιμοποιείται από τους Χούθι για τη μεταφορά όπλων.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν χθες, Δευτέρα, να εκκενωθούν τα ελεγχόμενα από τους Χούθι λιμάνια Ρας Ίσα, Χοντέιντα και Σαλίφ.

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο 2023, οι Χούθι εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλώντας αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο σε αλληλεγγύη, όπως λένε, με τους Παλαιστινίους.

Τα πλήγματα στη Χουντάιντα, τα οποία ασυνήθιστα πραγματοποιήθηκαν από πλοία του πολεμικού ναυτικού αντί για αεροσκάφη, πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

