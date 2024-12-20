Η Ρωσία ανακοίνωσε πως έχει αναπτύξει το δικό της εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου και πως θα αρχίσει να διανέμει δωρεάν στους πολίτες της το 2025. Ωστόσο, τι ισχύει και τι αναφέρουν Έλληνες επιστήμονες για αυτή την βαρύγδουπη ανακοίνωση;

Αρχικά να αναφέρουμε πως την είδηση ανακοίνωσε στο Radio Rossiya, ο Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Ερευνητικού Κέντρου Ακτινολογίας του ρωσικού υπουργείου Υγείας Αντρέι Καπρίν. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως το εμβόλιο μπορεί να επηρεάσει κάθε τύπο όγκου, αλλά για τις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους σχεδιάζεται να επιλεγούν ασθενείς με τις πιο κοινές μορφές: καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού και του γαστρεντερικού.

Το εμβόλιο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass αναπτύχθηκε σε συνεργασία με αρκετά ερευνητικά κέντρα και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2025.

Η Κωνσταντίνα Θωμοπούλου, Ογκολόγος Παθολόγος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» αναφέρει τα εξής για το ρωσικό εμβόλιο: «Τα πρώτα αποτελέσματα από τις προκλινικές μελέτες είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα κλινικά δεδομένα. Δηλαδή για να εγκριθεί ένα φάρμακο θα πρέπει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια τους σε μεγαλύτερες και ευρύτερες κλινικές μελέτες και να έχουμε επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία, το οποίο αυτό δεν υπάρχει στη δική μας περίπτωση. Υπάρχει έλλειψη επίσημων δημοσιευμένων στοιχείων που αυτό μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί.

Τα δεδομένα από τις μεγάλες κλινικές μελέτες δημοσιεύονται σε επιστημονικά άρθρα και μετά λαμβάνονται από τις επίσημες αρχές και έτσι γίνονται οι εγκρίσεις των φαρμάκων. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε τίποτα δημοσιευμένο ως προς το κλινικό κομμάτι».

«Υπάρχουν πολλά εμβόλια υπό μελέτη αυτή τη στιγμή και υπάρχουν μελέτες που τρέχουν σε Ευρώπη και Αμερική και ακόμη δεν έχουμε τα τελικά αποτελέσματα και επουδενί δεν μπορούμε να παραγκωνίσουμε, να αντικαταστήσουμε τα εμβόλια mRNA με τις συγκεκριμένες αποτελεσματικές θεραπείες που έχουμε στα χέρια μας».

Με τη σειρά του ο Γ. Καπετανάκης, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου εξηγεί πως: «Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που κάνει η επιστήμη. Η προσέγγιση που κάνουμε έχει να κάνει πάντα με την επιστημονική τεκμηρίωση και πάντα είμαστε υπέρμαχοι της καινοτομίας και της προόδου. Αυτό που ανέφερε η κυρία Θωμοπούλου είναι πως δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι απλώς μια ανακοίνωση στον αέρα και τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν κλινικές μελέτες που συμμετέχει και η χώρα μας για τις mRNA τεχνολογίες και θα φτάσουμε σε μια στιγμή που θα δημιουργείται συγκεκριμένη θεραπεία σε συγκεκριμένο άνθρωπο και ξέρουμε πως σε κάποιες μορφές καρκίνου αυτό έχει ήδη κάποια επιτυχημένα αποτελέσματα. Ναι, αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες υπόσχονται πάρα πολλά για το μέλλον, έχουμε θετικά βήματα όπως πρέπει να σταθούμε στις διαδικασίες που ακολουθούνται και στην ασφάλεια των ασθενών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι που ήρθε σε απλή ανακοίνωση».

